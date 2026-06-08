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Ana de Armas geniesst in der Schweiz am Vierwaldstättersee ihre Ferien

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Hollywood-Star Ana de Armas zeigt sich beim Sünnele in der Schweiz

08.06.2026, 14:3608.06.2026, 14:50

Wer in der Innerschweiz unterwegs ist, kann in diesen Tagen mit etwas Glück einem wahren Hollywood-Star begegnen: Schauspielerin Ana de Armas weilt gerade am Vierwaldstättersee, wie auf Bildern der Kubanerin auf Instagram zu sehen ist.

Die Schauspielerin teilte gleich mehrere Bilder mit ihren gut 16 Millionen Followern. Dabei zeigte sich de Armas beim Entspannen an der Sonne und beim Joggen. Auf weiteren Aufnahmen sind etwa eine Schwanenfamilie, die Abendstimmung am See und ein Kursschiff zu sehen. Wie die Luzerner Zeitung schreibt, weilt de Armas in Weggis im Kanton Luzern.

Ana de Armas gehört seit Jahren zu den bekanntesten Schauspielerinnen der Welt. 2021 war sie etwa im neusten «James Bond»-Film zu sehen. Weiter spielte sie in den «Knives Out»- und den «John Wick»- Filmen mit. 2023 wurde sie für einen Golden Globe und einen Oscar nominiert.

Ana de Armas arrives at the premiere of &quot;Ballerina&quot; on Tuesday, June 3, 2025, at TCL Chinese Theatre in Los Angeles. (AP Photo/Chris Pizzello) Ana de Armas
Ana de Armas war unter anderem im letzten «James Bond»-Film zu sehen.Bild: keystone

Die gebürtige Kubanerin ist nicht der erste Filmstar, der die Schweiz in den letzten Jahren besuchte. Im Januar war bereits Orlando Bloom zu Gast, der sich in Davos beim Snowboarden zeigte. Und vor knapp einem Jahr kam schon Halle Berry an den Vierwaldstättersee: Die US-Amerikanerin drehte gemeinsam mit Roger Federer eine Werbekampagne für Schweiz Tourismus. (dab)

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