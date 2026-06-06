wechselnd bewölkt17°
DE | FR
burger
International
People-News

Palermo wird für Hochzeit von Dua Lipa und Callum Turner zur Filmkulisse

BAGHERIA, ITALY - JUNE 05: Singer Dua Lipa and Callum Turner are seen ahead of Dua Lipa and Callum Turner wedding at Piazza Croce Dei Vespri on June 05, 2026 in Palermo, Italy. (Photo by Agostino Fabi ...
Dua Lipa und Callum Turner (hinten) feiern in Palermo ihre (noch anstehende?) Hochzeit.Bild: Getty Images Europe
People-News

Dua Lipa und Callum Turner feiern Traumochzeit auf Sizilien – die Anwohner sind sauer

Promi-Hochzeit auf Sizilien: Bei Sängerin Dua Lipa und Schauspieler Callum Turner herrscht dieses Wochenende ausgelassene Stimmung. Die Anwohnenden hingegen sehen das nicht so rosig.
06.06.2026, 21:5506.06.2026, 21:55

Mit mehr als 200 Gästen feiern Popstar Dua Lipa und der Schauspieler Callum Turner an diesem Wochenende auf der italienischen Mittelmeerinsel grosse Party. Zum Auftakt in der Altstadt von Palermo erschien die 30-Jährige in einem schulterfreien Kleid ganz in Weiss und mit tiefem Ausschnitt am Rücken. Mit dem sechs Jahre älteren Turner – Anzug, weisses Hemd, ohne Krawatte – tanzte sie unter freiem Himmel zu den Klängen einer Brass-Band. Die beiden liessen sich auch durch die zahlreichen Paparazzi nicht stören. Die Feiern sollen bis Sonntag dauern.

Lipa («Don't Start Now», «Houdini») und Turner («Die Jungs im Boot», «Phantastische Tierwesen») sind seit Januar 2024 ein Paar. Im vergangenen Sommer hatten sie ihre Verlobung bekanntgegeben (watson berichtete). Die Hochzeit soll bereits am Sonntag in kleinem Kreis im alten Rathaus des Londoner Stadtteils Marylebone stattgefunden haben. Turner wird auch immer wieder als einer der Kandidaten für die Nachfolge von Daniel Craig als James Bond gehandelt. Die britische Boulevardpresse spricht von der «Hochzeit des Jahres».

Spektakuläre Inszenierung

Für den Auftakt am Freitagabend waren in der Inselhauptstadt Palermo mehrere Plätze im Zentrum komplett abgeriegelt. Rund um die opulent aufgedeckten Tische standen zwischen den Barockbauten einige Oldtimer – wie in einer Filmkulisse. Zu den Gästen gehörten nach Medienberichten auch Prominente wie die Modeschöpferin Donatella Versace oder die Sängerinnen Charli xcx und Olivia Dean. Zu den Feiern wird auch noch Elton John erwartet, mit dem zusammen Dua Lipa den weltweiten Nummer-eins-Hit «Cold Heart» hatte.

Tourists visiting the majestic teatro massimo vittorio emanuele in palermo, italy Palermo, Italy 1 January 2025: Tourists relaxing on the steps of teatro massimo vittorio emanuele in palermo, sicily, ...
Palermo war Drehort verschiedener Kinoklassiker, darunter das Mafia-Epos «Der Pate» (hier das Teatro Massimo aus «Der Pate III»).Bild: www.imago-images.de

Am Samstag zog die Festgesellschaft weiter in den Nachbarort Bagheria. Dort mietete das Paar die Barock-Villa Valguarnera aus dem 18. Jahrhundert an, in der die Netflix-Serie «Der Leopard» gedreht wurde. So heisst auch der Kinoklassiker von Luchino Visconti, der in Palermo spielt. Aber auch die Mafia hat sich als internationales Aushängeschild für die Stadt etabliert. Mafia-Souvenirs sind für viele ausländische Touristen bis heute beliebte Mitbringsel.

Anwohner protestieren gegen Absperrungen

Untergebracht ist das Paar in einem Fünf-Sterne-Hotel in Palermo. Die italienische Wirtschaftszeitung «Il Sole 24 Ore» schätzt die Kosten der Party auf insgesamt etwa vier Millionen Euro. Mehrere Gastronomen und andere Geschäftsleute berichteten von strengen Verschwiegenheitsklauseln. Gegen den Promi-Auflauf gibt es in der Stadt auch Proteste. Auf Plakaten und Aufklebern sind Sprüche wie «Palermo ist nicht zu mieten» oder «Unsere Piazza ist nicht euer Wohnzimmer» zu lesen.

imago858493257 Dua Lipa wedding in Palermo Palermo Italy. Newlyweds Dua Lipa and Callum Turner will celebrated their wedding at Piazza Croce dei Vespri in the centre of Palermo. Pictured Not everyone ...
Bild: https://www.imago-images.de/

Hinter den Protesten steht eine Bürgerinitiative namens APRO Palermo, die sich auch gegen Massentourismus wendet. Ein Gastwirt, Francesco Costanzo, klagte bei der Nachrichtenagentur Ansa über die vielen Absperrungen: «Die Leute kommen nicht vorbei, nicht einmal zu Fuss. Auf globaler Ebene ist das ein schönes Schaufenster und kann Touristen nach Palermo bringen. Im Moment verursacht es jedoch Probleme.»

Bürgermeister freut sich über Image-Werbung

Bürgermeister Roberto Lagalla hingegen sieht in der Party eine grossartige Image-Werbung. Die 630'000-Einwohner-Stadt ist bislang noch nicht für Promi-Hochzeiten bekannt – anders als zum Beispiel Venedig. Dort hatte vor einem Jahr ein anderes Promi-Paar gross Hochzeit gefeiert: Amazon-Milliardär Jeff Bezos und seine Frau Lauren Sánchez. Mit dem langen Party-Wochenende in der Lagunenstadt sorgten sie im Juni 2025 weltweit für Schlagzeilen. Weil das Paar seinen Reichtum sehr zur Schau stellte und zugleich alle Schauplätze der Feier hermetisch abriegeln liess, gab es viel Kritik.

Auch schon George Clooney und Bastian Schweinsteiger hatten zuvor in Venedig geheiratet (ihre jeweilige Partnerin, Anm. d. Red.). Florenz wiederum war 2014 die Wahl von Kim Kardashian und Kanye West. (sda/dpa/jul)

Das könnte dich auch interessieren:

Italien greift durch: Beliebter Ferienort erlässt Fussgänger-Verbot
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Städte kämpfen gegen Overtourism
1 / 9
Diese Städte kämpfen gegen Overtourism
Edinburgh: Besonders während der Festival-Saison (z.B. Royal Edinburgh Military Tattoo) ist die Stadt voll. Einheimische beklagen sich bereits, dass das Flair der Stadt verloren gehe. Diskutiert werden zurzeit gesetzliche Einschränkungen für Airbnb & Co.
quelle: shutterstock
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wasserpistolen gegen Massentourismus
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Joko und Klaas zeigen in Doku den Alltag von Zivilisten im Ukraine-Krieg
Die deutschen Fernsehmoderatoren Joko und Klaas treten in ihrem Format «Joko & Klaas gegen ProSieben» gegen ihren Arbeitgeber, den Fernsehsender, an. Dabei müssen sie Aufgaben und Challenges erfüllen. Schaffen sie dies erfolgreich, steht ihnen eine frei bespielbare Sendezeit zur Verfügung, bei der der Fernsehsender alles durchwinkt, was die beiden senden möchten. Verlieren die beiden, müssen sie ProSieben bedingungslos als Moderatoren zur Verfügung stehen.
Zur Story