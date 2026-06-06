Dua Lipa und Callum Turner (hinten) feiern in Palermo ihre (noch anstehende?) Hochzeit. Bild: Getty Images Europe

People-News

Dua Lipa und Callum Turner feiern Traumochzeit auf Sizilien – die Anwohner sind sauer

Promi-Hochzeit auf Sizilien: Bei Sängerin Dua Lipa und Schauspieler Callum Turner herrscht dieses Wochenende ausgelassene Stimmung. Die Anwohnenden hingegen sehen das nicht so rosig.

Mehr «International»

Mit mehr als 200 Gästen feiern Popstar Dua Lipa und der Schauspieler Callum Turner an diesem Wochenende auf der italienischen Mittelmeerinsel grosse Party. Zum Auftakt in der Altstadt von Palermo erschien die 30-Jährige in einem schulterfreien Kleid ganz in Weiss und mit tiefem Ausschnitt am Rücken. Mit dem sechs Jahre älteren Turner – Anzug, weisses Hemd, ohne Krawatte – tanzte sie unter freiem Himmel zu den Klängen einer Brass-Band. Die beiden liessen sich auch durch die zahlreichen Paparazzi nicht stören. Die Feiern sollen bis Sonntag dauern.

Lipa («Don't Start Now», «Houdini») und Turner («Die Jungs im Boot», «Phantastische Tierwesen») sind seit Januar 2024 ein Paar. Im vergangenen Sommer hatten sie ihre Verlobung bekanntgegeben (watson berichtete). Die Hochzeit soll bereits am Sonntag in kleinem Kreis im alten Rathaus des Londoner Stadtteils Marylebone stattgefunden haben. Turner wird auch immer wieder als einer der Kandidaten für die Nachfolge von Daniel Craig als James Bond gehandelt. Die britische Boulevardpresse spricht von der «Hochzeit des Jahres».

Spektakuläre Inszenierung

Für den Auftakt am Freitagabend waren in der Inselhauptstadt Palermo mehrere Plätze im Zentrum komplett abgeriegelt. Rund um die opulent aufgedeckten Tische standen zwischen den Barockbauten einige Oldtimer – wie in einer Filmkulisse. Zu den Gästen gehörten nach Medienberichten auch Prominente wie die Modeschöpferin Donatella Versace oder die Sängerinnen Charli xcx und Olivia Dean. Zu den Feiern wird auch noch Elton John erwartet, mit dem zusammen Dua Lipa den weltweiten Nummer-eins-Hit «Cold Heart» hatte.

Palermo war Drehort verschiedener Kinoklassiker, darunter das Mafia-Epos «Der Pate» (hier das Teatro Massimo aus «Der Pate III»). Bild: www.imago-images.de

Am Samstag zog die Festgesellschaft weiter in den Nachbarort Bagheria. Dort mietete das Paar die Barock-Villa Valguarnera aus dem 18. Jahrhundert an, in der die Netflix-Serie «Der Leopard» gedreht wurde. So heisst auch der Kinoklassiker von Luchino Visconti, der in Palermo spielt. Aber auch die Mafia hat sich als internationales Aushängeschild für die Stadt etabliert. Mafia-Souvenirs sind für viele ausländische Touristen bis heute beliebte Mitbringsel.

Anwohner protestieren gegen Absperrungen

Untergebracht ist das Paar in einem Fünf-Sterne-Hotel in Palermo. Die italienische Wirtschaftszeitung «Il Sole 24 Ore» schätzt die Kosten der Party auf insgesamt etwa vier Millionen Euro. Mehrere Gastronomen und andere Geschäftsleute berichteten von strengen Verschwiegenheitsklauseln. Gegen den Promi-Auflauf gibt es in der Stadt auch Proteste. Auf Plakaten und Aufklebern sind Sprüche wie «Palermo ist nicht zu mieten» oder «Unsere Piazza ist nicht euer Wohnzimmer» zu lesen.

Bild: https://www.imago-images.de/

Hinter den Protesten steht eine Bürgerinitiative namens APRO Palermo, die sich auch gegen Massentourismus wendet. Ein Gastwirt, Francesco Costanzo, klagte bei der Nachrichtenagentur Ansa über die vielen Absperrungen: «Die Leute kommen nicht vorbei, nicht einmal zu Fuss. Auf globaler Ebene ist das ein schönes Schaufenster und kann Touristen nach Palermo bringen. Im Moment verursacht es jedoch Probleme.»

Bürgermeister freut sich über Image-Werbung

Bürgermeister Roberto Lagalla hingegen sieht in der Party eine grossartige Image-Werbung. Die 630'000-Einwohner-Stadt ist bislang noch nicht für Promi-Hochzeiten bekannt – anders als zum Beispiel Venedig. Dort hatte vor einem Jahr ein anderes Promi-Paar gross Hochzeit gefeiert: Amazon-Milliardär Jeff Bezos und seine Frau Lauren Sánchez. Mit dem langen Party-Wochenende in der Lagunenstadt sorgten sie im Juni 2025 weltweit für Schlagzeilen. Weil das Paar seinen Reichtum sehr zur Schau stellte und zugleich alle Schauplätze der Feier hermetisch abriegeln liess, gab es viel Kritik.

Auch schon George Clooney und Bastian Schweinsteiger hatten zuvor in Venedig geheiratet (ihre jeweilige Partnerin, Anm. d. Red.). Florenz wiederum war 2014 die Wahl von Kim Kardashian und Kanye West. (sda/dpa/jul)