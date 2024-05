Wetterprognose: Dieses Pfingstwochenende kommen die Gewitter

Wie schön die Frühlingsmonate doch sind – so viele Feiertage, die uns Arbeitnehmern ein verlängertes Wochenende bescheren. Kaum ist Auffahrt vorbei, steht schon das Pfingstwochenende vor der Tür. Damit du weisst, wie das Wetter wird, haben wir bei Meteo Schweiz nachgefragt und eine Übersicht zusammengestellt:

Deutschschweiz

Freitag

In der Zentral- und Ostschweiz anfangs noch stark bewölkt und ein paar Schauer, sonst im Tagesverlauf einige freundliche und längere sonnige Abschnitte. Um 17 Grad.

Samstag

Ziemlich sonnig, am Nachmittag und Abend ein paar Schauer oder kurze Gewitter. Etwas wärmer: Um 20 Grad.

Sonntag

Am Vormittag längere sonnige Abschnitte, am Nachmittag und Abend einzelne Schauer oder Gewitter. Um 19 Grad.

Montag

Wenig Wetteränderung. Zunächst ziemlich sonnig, in der zweiten Tageshälfte einzelne Schauer oder Gewitter. Um 20 Grad.

Westschweiz und Wallis

Freitag

Zuerst noch viele Wolken, im Tagesverlauf freundlicher mit längeren sonnigen Abschnitten. Über den Bergen am Nachmittag einzelne Schauer. Um 18 Grad.

Samstag

Ziemlich sonnig, am Nachmittag und Abend über den Bergen einzelne Schauer oder kurze Gewitter. Etwas wärmer: Um 20 Grad.

Sonntag

Am Vormittag längere sonnige Abschnitte, am Nachmittag und Abend einzelne Schauer oder Gewitter. Um 20 Grad.

Montag

Wenig Wetteränderung. Zunächst ziemlich sonnig, in der zweiten Tageshälfte einzelne Schauer oder Gewitter. Um 21 Grad.

Alpensüdseite

Freitag

Wechselnd bewölkt, mit sonnigen Phasen. Am Nachmittag einzelne Schauer, im Südtessin Gewitter möglich. Um 20 Grad.

Samstag

Teilweise sonnig, am Nachmittag und Abend über den Bergen vereinzelte Schauer. Um 21 Grad.

Sonntag

Ziemlich sonnig, am Nachmittag und Abend über den Bergen vereinzelte Schauer. Um 22 Grad.

Montag

Noch unsicher: wahrscheinlich weiterhin recht freundlich und nur einzelne Schauer über den Bergen. Um 22 Grad.

Graubünden

Freitag

In Nordbünden zunächst stark bewölkt und ein paar Schauer. Sonst trocken und im Tagesverlauf überall zunehmend sonnige Abschnitte. Um 17 Grad, im Engadin um 11 Grad.

Samstag

Teilweise sonnig, am schönsten in Mittelbünden und im Engadin. Am Nachmittag und Abend über den Bergen vereinzelte Schauer. Um 20 Grad, im Engadin um 14 Grad.

Sonntag

Meist sonnig und trocken. Um 22 Grad, im Engadin um 16 Grad.

Montag

Oft sonnig, im Engadin am Nachmittag ein paar Wolken. Um 22 Grad, im Engadin um 17 Grad.

