Du darfst dich freuen: Nässe und Kälte weichen bald Sonne und Wärme

Es steht uns eine schöne Woche bevor. Denn schaffen wir es bis zum Mittwoch, ist sie quasi schon wieder um. Donnerstag ist dank Auffahrt frei und für den Freitag lässt sich bestimmt auch noch eine Brücke finden. Doch nicht nur die Feiertagsaussichten sind rosig, auch das Wetter zeigt sich gegen Ende Woche wieder von seiner schöneren Seite.

Montag und Dienstag bleiben nass bei maximal 16 Grad, am Mittwoch kommt die Kehrtwende: «Nach dem Mittwoch als Übergangstag wird es über das verlängerte Auffahrtswochenende recht sonnig mit lediglich am Sonntagnachmittag gebietsweise etwas erhöhter Schauer- und Gewitterneigung. Dazu erreichen die Temperaturen ab dem Auffahrtstag warme 20 Grad und etwas mehr», schreibt MeteoNews in einer Mitteilung.

Die Woche startet nass. Bild: keystone

Der Grund ist ein Hoch im Raum der britischen Inseln, dass uns vorwiegend trockenes und vor allem warmes Wetter beschert. «Damit steht Auffahrtsausflügen vom Wetter her nichts im Wege, wobei allerdings bei Fahrten in die Berge zu bedenken ist, dass in den Alpen oberhalb von rund 2000 Metern vor allem in schattigen Lagen noch recht viel Schnee liegt», schreibt der Wetterdienst weiter.

Der April geht, der Mai kommt

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt ebenfalls, dass der Frost des Winters im Mai endgültig abgeschüttelt und durch Hitzetage ersetzt wird. So kann es zwar durchaus bis Mitte Mai noch zu kälteren Nächten kommen, die Eisheiligen lassen sich statistisch aber nicht nachweisen. Belegt ist hingegen, dass wir im Mai doch auch schon die ersten Tage mit Höchsttemperaturen von über 30 Grad erlebt haben.

Das Ende der Woche wird aber sonnig! Bild: keystone

Das schöne Wetter Ende Woche darfst du also ruhig bereits als kleiner Vorbote des Sommers verstehen. (leo)