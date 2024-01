Du gehst in die Skiferien? Ab dieser Höhe liegt genügend Schnee

Mehr «Schweiz»

In den ersten Kantonen haben die Sportferien begonnen. Viele Schweizerinnen und Schweizer werden in nächster Zeit also ihrem liebsten Winter-Hobby frönen: Die Kinder in der Skischule abgeben und auf der Sonnenterrasse des Pisten-Restaurants entspannen.

Bereits die Grosseltern der heutigen Kids mussten in die Skischule: Die Schweizer Skifahrerin Erna Steuri unterrichtet Kinder auf der Piste um 1950. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Und so stylish flitzten dann Mami und Papi mit der Skischule über die Piste, Gstaad im Berner Oberland im Jahr 1994. Bild: KEYSTONE

Entsprechend treibt es die Eltern der schulpflichtigen Kinder um, ob genug Schnee am gebuchten Feriendomizil liegen wird, damit die Kinder auch wirklich in die Skischule können.

Die kurze Prognose lautet: Ja, aber.

Die etwas längere Prognose: Ausreichend Schnee für Wintersport liegt gemäss SRF Meteo ab rund 1500 Metern über Meer – in den westlichen Alpen ab 1700 Metern, im Unterengadin schon ab 1200 Metern.

Und mancherorts trifft man sogar auf mehr Schnee als die letzten Jahre um die Zeit. So lägen auf dem Säntis derzeit 460 Zentimeter Schnee – was rund 72Prozent mehr seien als gegenüber der Norm, so SRF. Doch der Säntis ist nur für Tourengänger geeignet.

Grundsätzlich ist es aber ein guter Moment, um Ski-Ferien zu machen.

So sind Skiferien wirklich: 1 / 13 So sind Skiferien wirklich quelle: watson

Ausser, man hat in tiefergelegenen Skigebieten gebucht. Denn dort ist es schlagartig grün (genauer gesagt grau-braun). Wer seine Ski-Ferien unterhalb der 1500 Meter verbringt, muss auf die künstliche Beschneiung hoffen – oder auf ein Alternativ-Programm zurückgreifen. Hier ein paar Ideen für den Fall der Fälle:

Spazieren im Schnee-Sulz

Wandern im Braunen

Wellness

Hallenbad (wenn Kinder dabei sind und man nicht wellnessen kann)

Schlittschuhhalle

Brettspiele in der Ferienwohnung (für die ganz Verzweifelten)

Serien-Marathon

(yam)