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Eurodreams: Glückspilz erhält während 30 Jahren 22'222 Franken pro Monat

Un membre de la loterie romande presente le nouveau jeu de la loterie romande EURODRAMS a Josephine, kiosquiere, avant son lancement, ce lundi 16 octobre 2023 a Cheseaux-sur-Lausanne pres de Lausanne. ...
Die Gewinnzahlen lauteten 4, 10, 14, 15, 29 und 37 sowie die Traumzahl 3, wie Swisslos mitteilte.Bild: keystone

Glückspilz erhält während 30 Jahren 22'222 Franken pro Monat

22.06.2026, 23:5722.06.2026, 23:57

Ein glücklicher Mitspieler oder eine Mitspielerin hat bei der Ziehung vom Montag beim Spiel Eurodreams den Hauptgewinn abgeräumt. Der oder die Gewinnerin bekommt während 30 Jahren eine monatliche Zahlung von 22'222 Franken ausbezahlt.

Die Gewinnzahlen lauteten 4, 10, 14, 15, 29 und 37 sowie die Traumzahl 3, wie Swisslos mitteilte. Der Hauptgewinn wurde in einem der acht europäischen Länder erzielt, die das Spiel anbieten.

In der Schweiz wird Eurodreams von Swisslos in der Deutschschweiz und im Tessin sowie von der Loterie Romande in der Westschweiz betrieben.

Im zweiten Rang, der bei sechs richtigen Zahlen ohne die Traumzahl erzielt wird, beläuft sich der Gewinn auf eine monatliche Zahlung von 2222 Franken während fünf Jahren. Die Ziehung findet jeweils am Montag und am Donnerstag statt. (sda)

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