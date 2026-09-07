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The Black Keys sagen Konzert in Bern wegen Krankheit ab

The Black Keys sagen Konzert in Bern wegen Krankheit ab

07.09.2026, 09:5307.09.2026, 09:53

Die Band The Black Keys hat ihr für Montagabend geplantes Konzert in der Festhalle Bern abgesagt. Als Grund für die Absage wurden Krankheitsfälle innerhalb der Band genannt.

epa12245083 US drummer Patrick Carney (L) and guitarist and vocalist Dan Auerbach (R) of The Black Keys rock band perform on the Lake Stage during the 59th Montreux Jazz Festival (MJF), in Montreux, S ...
Eigentlich hätten The Black Keys heute ein Konzert in Bern gespielt.Bild: keystone

Die Absage erfolgte am Konzerttag selbst, wie der Veranstalter TAKK-AB Entertainment am Montag mitteilte.

«Es tut uns unglaublich leid, dass wir die Show heute Abend absagen müssen», liess sich die Band zitieren. Eine Krankheit habe sie mitten auf der Tour eingeholt. Die Musiker seien nicht in der Lage, die Show zu bieten, die das Publikum verdiene. Die Band gehe davon aus, die Tour wie geplant fortsetzen zu können.

Tickets für das Konzert würden an der ursprünglichen Verkaufsstelle zurückerstattet. Personen, die ein Ticket gekauft haben, sollen sich für weitere Informationen an ihren Ticketanbieter wenden. (hkl/sda)

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