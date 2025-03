Schülerinnen im Unterricht am Gymi in Glarus. Bild: KEYSTONE

Kommentar

Gymiprüfung – was, wenn es nicht gereicht hat?

Heute erhalten zahlreiche Kinder die Nachricht, ob sie es ins Gymnasium geschafft haben oder nicht. Einige gut gemeinte Worte von einer Gymiprüfung-Nichtbesteherin an alle, für die es nicht gereicht hat.

Nina Bürge

Liebe Gymiprüfung-Nichtbesteher,

Kopf hoch!



Ich weiss, dass es im ersten Moment schrecklich ist, und du dich vielleicht etwas dumm oder «nicht gut genug fürs Gymi» fühlst. Vor ein paar Jahren ist es auch mir so ergangen. Aber ich kann euch garantieren: Es ist nicht das Ende der Welt.

Ich kann mich noch gut an den Tag erinnern, an dem ich auf den Brief gewartet habe. An etwas anderes konnte ich an dem Tag gar nicht denken. Bis dann der Anruf gekommen ist – ja, am Ende war es bei mir ein Anruf. Was noch schlimmer war. Denn es bedeutete, dass es bei mir besonders knapp nicht gereicht hat. Mir fehlten mickrige 0.1 für den nötigen 4.5er-Schnitt, wie mir die Sekretärin aus meiner Wunschschule mitteilen musste.



Bei mir sind einige Tränen geflossen, das kann einem auch niemand übel nehmen. Ich weiss noch, dass ich mich fast geschämt habe allen in der Schule sagen zu müssen, dass ich es nicht geschafft habe. Und bis ich dann herausgefunden habe, was mein Plan B sein soll hab ich mich niedergeschlagen und ein wenig dümmer gefühlt als alle anderen.

Nichts desto trotz habe ich meinen Weg gefunden. Ich habe die Fachmittelschule (FMS) gemacht. Und bin heute sehr froh habe ich diesen Weg gewählt. Und ehrlich gesagt bin ich auch froh, hab ich die Gymiprüfung nicht bestanden. Vielleicht ist der Weg, den du jetzt nimmst, sogar besser als 6 Jahre lang Latein zu büffeln.

Ich bin der Meinung, dass die FMS viel besser zu mir gepasst hat und mir sehr viel gelernt hat, was ich auch heute noch brauchen kann. Ausser Vektorberechnungen und den meteorologisch korrekten Namen für verschiedene Wolken, das hab ich nie mehr gebraucht. Die FMS hat mir mit dem Profil «Kommunikation&Information» viel genauer gezeigt wo ich hin will und was ich einmal beruflich machen möchte. Und auch meinen Weg in die Medienbranche gezeigt.



Mittlerweile gibt es ganz viele weitere Wege, um doch noch zur Matur zu kommen. Und auch wenn du die Matura nie machst: Solange du einen Abschluss hast, ist das genau so gut! Mach dir keinen Stress um die Zukunft. Du hast noch genügend Zeit den Beruf zu finden, der dir Spass macht.



Das gelernte vergisst du nicht einfach. Du kannst stolz auf dich sein, dass du es probiert hast und den Willen und Fleiss gezeigt hast das durchzuziehen!



Manchmal muss es so kommen und man findet dadurch einen Weg, der einem viel besser gefällt.

Liebe Grüsse von einer Gymiprüfung-Nichtbesteherin