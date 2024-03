Traktor kracht an der Langstrasse in Taxi – um 2 Uhr nachts

Partymeute feiert auf Traktor an Langstrasse – es endet mit einem Knall

In der Nacht auf Sonntag hat sich an der Zürcher Langstrasse ein ungewöhnlicher Unfall ereignet – mit einem Traktor. Wie Züri Today berichtete, prallte kurz nach 2 Uhr auf der Ausgehmeile ein Traktor in ein Taxi, das an einer Ampel stand. Der Traktor war vom Helvetiaplatz auf die Langstrasse gefahren und hatte sich in Richtung Limmatplatz bewegt.

Bei dem Fahrer soll es sich um einen Bauer aus dem Kanton Zürich handeln, der mit dem Traktor in den Ausgang gefahren sei, vermeldet 20 Minuten. Seine angetrunkenen Beifahrer seien vor Ort aufgestiegen.

Video: züri Today

Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie mehrere mutmasslich alkoholisierte Männer auf dem Gefährt die Strasse entlangfahren, Passantinnen und Passanten jubeln ihnen zu. Auf der Höhe der Olé Olé-Bar kam es schliesslich zum Auffahrunfall. Der Taxifahrer wurde dabei leicht verletzt, wie 20 Minuten berichtete.

Der Traktor und das Taxi mussten in der Folge abgeschleppt werden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Der Traktor wird so bald keine Partyfahrten mehr unternehmen können, er wurde nach dem Unfall von der Polizei beschlagnahmt.

