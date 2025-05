JJ aus Wien betörte das Publikum mit seinem Countertenor. Bild: keystone

Österreich, Israel, Malta und Finnland sind weiter! Das Finale wird gross!

Und wieder nahmen wir euch mit in den Fiebertraum namens ESC. Genauer ins zweite Halbfinale. Danke, danke, danke, dass ihr wieder so inspiriert mitgemacht habt! Hier ist das Protokoll unserer gemeinsamen Nacht. Wir sehen uns wieder am Samstag!

Eure Lieblinge waren «Milkshake Man» von Go-Jo aus Australien, der leider ausgeschieden ist, und «Wasted Love» von JJ aus Österreich, der zu den heissesten Favoriten zählt.

waren «Milkshake Man» von Go-Jo aus Australien, der leider ausgeschieden ist, und «Wasted Love» von JJ aus Österreich, der zu den heissesten Favoriten zählt. 16 Acts traten auf: Australien, Montenegro, Irland, Lettland, Armenien, Österreich, Griechenland, Litauen, Malta, Georgien, Dänemark, Tschechien, Luxemburg, Israel, Serbien und Finnland .

. Ebenfalls zu hören und zu sehen, aber ausser Konkurrenz waren heute: Grossbritannien, Frankreich und Deutschland.

Weiter sind: Litauen, Israel, Armenien, Dänemark, Österreich, Luxemburg, Finnland, Lettland, Malta und Griechenland .

. Malta, Schweden und Finnland werden am Samstag für grossartige Laune sorgen, Österreich, Israel, Griechenland und Frankreich bieten grandiose Stimmen.

werden am Samstag für grossartige Laune sorgen, bieten grandiose Stimmen. Es kam beim Auftritt der israelischen Sängerin Yuval Raphael zu keinen Zwischenfällen in der St. Jakobshalle.