Übrigens: Hier die Auftrittsreihenfolge am Samstag.

Alle lieben Hazel ... und Erikas pornöses Fondue – das 2. ESC-Halbfinale auf Social Media

Die Welt entdeckt Hazel Brugger. Und nach den Auftritten von Malta und Finnland ist Europa «offenbar am Ovulieren». Das sind die Online-Reaktionen auf das 2. Halbfinale des Eurovision Song Contest 2025 in Basel.

Sodeli. Das 2. Halbfinale hätten wir nun auch geschafft. Und natürlich lassen die Reaktionen auf Social Media nicht auf sich warten.

Die Hauptthemen auf Instagram, BlueSky, X und Co. am Morgen nach dem 2. Halbfinale sind: die Finnin, die am Kommen ist, die Maltesin, die ... ja, die auch. Griechenland und Lettland werden ebenfalls gefeiert – und vor allem: Hazel.

Bild: twatter

Jawohl, für die nichtdeutschsprachige Welt ist Eurovision 2025 die erste Begegnung mit der Schweizer Comedienne. Und siehe da: Hazel kommt an.

Bild: twotter

Bild: titter

(Offenbar auch bei finnischen Trump-Fans. Aber das ist am Thema vorbei.)

Bruggers trockener Humor wird gefeiert ...

screenshot: twitter

... und ihr gestriges Outfit, natürlich.

Bild: tweeter

Bild: instagram

Bild: twotter

Bild: twunter

«Es Idol.»

Okay, nicht ganz alle gehen da mit.

Bild: twitter

Und, nein, gewiss, die Schweiz ist nicht wirklich für ihren Humor bekannt. Aber vielleicht bringt diese Kommentatorin den Charme von Hazel auf den Punkt.

Bild: twatter

Und hey ...

Bild: twatter

Oh ja. Wenn es einen Moment des Abends gibt, der in Erinnerung bleibt, dann ...

Bild: twatter

Hat was:

Womit wir bei einem anderen dominanten Thema des 2. Halbfinales wären, das viral geht:

Das 2. Halbfinal war Erikas Show.

Alle anderen Teilnehmer waren bestenfalls Erikas Gäste, ...

... ausser vielleicht dieser Dame hier:

Jap. Malta war der andere Showstopper des Abends.

Miriana brachte Europa «zum Eisprung, offenbar».

Und, ja: Das hat sie tatsächlich gesagt.

Bild: kanter

Lol.

Ach, mögt ihr euch an das 1. Halbfinale erinnern? Als die Lack-und-Leder-Performance von Polen von einem weinerlichen Slovenen gefolgt wurde?

Nun, so war der Übergang von Litauen zur maltesischen Performance:

Bild: twatter

Beobachtung am Rande: Auf welcher Dating-App wohl wird Miriana beworben?

Logo.

Und nun das pure Gegenteil, das aber ebenfalls auf Social Media gross gefeiert wird:

In der Tat: Griechenlands Nana-Mouskouri-Nachwuchs begeisterte.

Und auch das:

Bild: twatter

Natürlich – natürlich – ist Israels Auftritt ein Thema. Und das am meisten geteilte Foto ist auch eines, das tatsächlich symbolträchtiger kaum sein könnte:

Bild: twit

Dass der österreichische Countertenor beeindrucken würde, war abzusehen.

Vielleicht gewinnt er am Ende gar. Es bleibt spannend.

Doch mit einer gelungenen Inszenierung und einem catchy Refrain könnte auch Luxemburgs Retro-Bubblegum-Pop abgehen. Die Eurovisions-Fans des Internet feiern jedenfalls die Laura aus Luxemburg, ...

... wie auch die lettischen Enya-Elfen, die ebenfalls etwas von Bühnen-Design verstehen:

Bild: twatter

Dass Litauens Gymi-Proberaum-Band sich fürs Finale qualifizierte, erstaunte aber. Doch vielleicht weiss dieser Kommentierender mehr als wir:

Hmm. Sehr spezifisch.

Jedenfalls sind das heuer die Machtblöcke, ...

Bild: twunter

... wenn auch innerhalb des Baltikums erhebliche Unterschiede zu spüren sind.

Nun zu den Verlierern:

Das Internet lamentiert die Nichtqualifikation von Australien.

Bild: twatter

Und von Zypern.

Bild: instagram

Dass sich Irland nicht fürs Finale qualifizierte, stört weniger. Thematisiert wird eher, dass die Grüne Insel – die Heimat grosser Dichter und Sänger – innert eines Jahres von einer Goth-Hexe zu Whigfield von Wish wechselte:

Bild: twatter

Bild: twotter

Vielleicht enden wir mit diesem Foto hier, dass so viel über den gestrigen Abend aussagt.

Es war fun. Das Finale kann kommen! watson ist auf jeden Fall live dabei. Bis dann!