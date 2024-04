Liveticker

Bounce Cypher 2024: Wir sind live vor Ort dabei

Endlich ist es wieder so weit: An der SRF Bounce Cypher 2024 hat sich wieder die Rap-Szene der gesamten Schweiz versammelt, um zu zeigen, was sie drauf hat.

Hier der Livestream zum Mitschauen: Das Programm findest du unter dem Liveticker. Video: YouTube/SRF Bounce

Schicke uns deinen Input Gute Kommentare Moderatorin Sirah Nying sagt: «Nathalie Fröhlich, aber sie isch hässig!» Wir checken nicht so viel ... von Anna Böhler klingt aber noch geil. Die Welschen wissen wie's geht von jubaa Uiii, AfroWestSidaz: Rox + FuegoFlex heizen die Booth so richtig ein! Let' s go! von Anna Böhler Angefangen wird standardmässig mit den Romands. 15:52 We are ready for Bounce Cypher 2024! Der Raum füllt sich langsam. Wir freuen uns auf die Rapperinnen und Rapper. 😎 Bild: watson

Unterteilt werden die Künstler wie jedes Jahr in verschiedene Blocks. So sieht das Programm für heute aus:

Romandie Block (16 bis 17 Uhr)

247: Beka + TomD

Aamo

AfroWestSidaz: Rox + FuegoFlex

Badnaiy

Captains of the Imagination: Evita Koné + Imagine

Dibby Sounds

Jeune Hustler

Keffran

Kokeïne JTD

Nathalie Fröhlich

Yazus

Mix Block (17 bis 18 Uhr)

24Dias

Benji Bonus

Clique 713

Funky Nano

Giganto & Sirius

Kitoko

Mattak

Mc Hero

Miss C-Line

Projekt ET

Reevah

Ryan87

Ryler Smith

Sic4rio

Starrlight

svmthoX

Tommy Gun

Vas Angelov

ZZ Amparo

Zürich Block (18 bis 19 Uhr)

Ajay

AP Vise

Azal

Big Zis

Cachita

Danase

Débikatesse

DVW

EAZ

Estella Paez

Gigi

Isma

Jamal

LesReufZH

Lil Bruzy

Luuk

MzumO

Naija03

Olekanone & Nova

Rapide & Alawi

Skinny Stylus

Basel Block (19 bis 20 Uhr)

Chilz

Elia

Fenton

Flavio Stucki

Jiggo267

Moony

Morow

Shape

Was das? (Reyan.Rami & Smeshi)

Bern Block (20 bis 21 Uhr)

Anru

Cinnay

Dashcam*Devi

Dezmond Dez

Ha06

Jule X

Knackeboul

Midas

Prijo

Seretid

SGB & Mabuyu

Tilt

Tommy Vercetti

Tripset

Z the Freshman

Luzern Block (21 bis 22 Uhr)