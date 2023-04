SRF Bounce Cypher: Diese 9 Artists batteln um Ruhm und Ehre

Einmal im Jahr versammelt sich die Crème de la Crème der Schweizer Rap-Szene in den SRF-Studios und reimt sich um Kopf und Kragen. Wir stellen dir 9 Künstlerinnen und Künstler vor.

SRF Bounce Cypher geht pünktlich zum 4/20 – dem halboffiziellen Kiffer-Feiertag – in die nächste Runde. Nachdem es letztes Jahr Kritik hagelte für die zahlreichen sexistischen und homophoben Texte der Rapper, sind die Zuschauer dieses Jahr besonders gespannt auf die lyrischen Inhalte der Live-Auftritte.

Gesendet wird während ungefähr sechs Stunden – live aus Zürich, Basel, Bern und Luzern. Bounce-Moderator Pablo Vögtli wird dieses Jahr von der Co-Moderatorin Sirah Nying unterstützt. Für dieses Jahr sind rund 90 Rapperinnen und Rapper eingeladen – wir stellen euch 9 von ihnen vor:

Mimiks

2015 war Mimiks wirklich noch «jong & hässig». Video: YouTube/SRF Bounce

Der Luzerner Rapper Mimiks ist ein Cypher-Urgestein. Bereits acht Mal bewies er sein Können am grössten Rapp-Battle der Schweiz. Seine ersten Schritte als Musiker machte er bereits 2009 – den Durchbruch schaffte er 2014 mit seinem Debütalbum «VodkaZombieRambogang», welches Platz 1 der Schweizer Albumcharts erreichte. Er ist auch mit seinen 31 Jahren noch «jong & hässig».

KT Gorique

Wenn sie rappt, bleibt anderen die Luft weg: KT Gorique. Video: YouTube/SRF Bounce

Sie gehört wohl zu den grössten Talenten des Schweizer Rapps und überzeugt mit ihren französischen Texten nicht nur die Romandes. 2018 hatte sie ihren ersten Cypher-Auftritt – grosse Erfolge feiert sie aber schon lange. 2012 gewann sie die Weltmeisterschaft im Freestyle-Rap mit ihrem enormen Gespür für Lyrik und Takt.

Lo ohne Leduc

Lo's erster Auftritt an der Bounce Cypher. Video: YouTube/SRF Bounce

Lo – die Hälfte des Duos Lo & Leduc – schreibt schon lange an der Cypher-Geschichte mit. 2015 überzeugte er ganz alleine, später dann an der Seite von Manillio, Tommy Vercetti und 2020 dann schliesslich mit Leduc. Das SRF betitelt ihn als «DEN Schweizer Freestyle-Gott» schlechthin – die Erwartungen sind dementsprechend hoch.

Chilz

Der Basler Rapper Chilz hat 2014 sein erstes Soloalbum «Innere Zirkel» released – und hatte ein Jahr später seine Premiere an der Bounce Cypher. Zielscheibe seiner Bars war damals der Schweizer Musiker Bligg – weil sich dieser negativ über die Rapszene ausgelassen hatte.

Cachita

Cachita schiesst 2022 gegen ihre männlichen Rapper-Kollegen. Video: YouTube/SRF Bounce

Cachita hat es vom Kaff auf die grosse Bühne des diesjährigen Openair Frauenfeld geschafft. Aufgewachsen ist die 23-Jährige in Wald im Kanton Zürich. Als sie an der letztjährigen Bounce Cypher ans Mic stand, klappte dem einen oder anderen der Kinnladen herunter. Sie zeigte, wie vielfältig sie ihr Talent einsetzen kann: Ob Liebeslieder auf Latin-Beats oder Battle-Rapp: Cachita liefert ab.

Gigi

Gigi an der letztjährigen Bounce Cypher. Video: YouTube/SRF Bounce

2023 scheint Gigis Jahr zu sein: Im Januar unterschrieb sie beim Schweizer Label «Physical Shock», im März veröffentlichte sie zusammen mit Rapper-Kollege Xen die Single «Gs from the Block» und vor wenigen Wochen dann ihre EP «Herzkopf». Nun darf die Newcomerin in der «Bounce Cypher»-Arena zeigen, was sie drauf hat.

Danase

Mit diesem Auftritt machte er sich einen Namen in der Szene. Video: YouTube/SRF Bounce

Seine Cypher-Performances schlagen für bekanntlich hohe Wellen: Danase weiss genau, wie man seinen Gegnern mit Worten ein Grab gräbt. 2019 verhalf ihm sein Cypher-Auftritt zu nationaler Bekanntheit. Sein Stil erinnert an den East-Coast-Rapp der 90er – ganz laid-back trifft er mit seinen Punchlines immer ins Schwarze.

Lil Bruzy

Lil Bruzy bewies letztes Jahr schon, wie wortgewandt er ist. Video: YouTube/SRF Bounce

Der Zürcher Cloud-Rapper Lil Bruzy ist im Gegensatz zu vielen seiner Musiker-Gspönli ziemlich entspannt und am Boden geblieben. Das beweist er in Interviews, aber auch in seinen Texten voller Witz und mit einer gigantischen Ladung Selbstironie: «Meisterwerk, ha scho paar gmacht – en Grammy wär doch langsam ahbracht».

Naveni

Weil Naveni noch nie an einer Cypher war: hier das Musikvideo zu «Karma knows your Name». Video: YouTube/NAVENI MUSIC

Mit Rapperin Naveni bietet die Bounce Cypher gleich noch einer Newcomerin eine nationale Bühne. Die Bielerin hat ihr allererstes Album «For a Split Second» selbst geschrieben, produziert und in ihrem Heimstudio aufgenommen. Sie singt und rappt auf Englisch.

In Echtzeit mitverfolgen kann man das Battle übrigens direkt auf srf.ch oder im Youtube-Livestream.

(anb)