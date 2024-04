Liveticker

So war der SRF Bounce Cypher 2024 – ein emotionaler Liveticker

Endlich ist es wieder so weit: An dem SRF Bounce Cypher 2024 hat sich wieder die Rap-Szene der gesamten Schweiz versammelt, um zu zeigen, was sie drauf hat.

Hier der Livestream zum Mitschauen: Das Programm findest du unter dem Liveticker. Video: YouTube/SRF Bounce

Schicke uns deinen Input DANKE! <3 von jubaa So, die Cypher ist fertig und unsere Ticker-Sause beendet. Schön wars! Wir bedanken uns für eure User-Inputs. <3 Und natürlich bedanken wir uns bei den Rapperinnen und Rappern für die ABARTIGEN Performances - wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Gute Nacht. <3 Ali einfach an jedem Cypher wild 👑👑👑 von jubaa Jede Line sitzt einfach perfekt und der Flow ist abartig! Ein weiteres Highlight von Anna Böhler LCone hat absolut abgerissen zum Schluss! LCone von Anna Böhler isch uhuere hässig. uhuere guet. <3 von jubaa Ali und LCone haben mein Herz schon bevor sie loslegen! Luzern ... von Anna Böhler propagiert ebenfalls Geschlechtsverkehr ohne Gummi – it's a rap thing, anscheinend. Sulaya ist on fire Der hässige Schafhauser, man muss ihn einfach feiern. Auch dieses Jahr überzeugt er mit kranken Bars. Ok, ich nehm's zurück... von Alina Kilongan Godella ist da – mit sehr. viel. Energie. Letzte Runde! von Alina Kilongan Luzern, let's go – aber Energie im Booth scheint bitzli zu schwinden. Auch Tommy Vercetti ... von Anna Böhler ist laid-back, wie es sich für Berner gehört. Wir haben uns schon gewundert ... von Anna Böhler weil Manilo gar nicht im Programm gelistet war, aber hier schon den ganzen Abend rumschleicht. Bern <3 von Anna Böhler Enttäuscht nie. Und schon gar nicht, wenn Manilo auf einen Beat von Little Simz rappt. watson wurde schon wieder namedropped von Anna Böhler Nächstes Mal brauchen wir also fix mindestens 2 Securitas pro Journi. WATSON DISS Jetzt habe ich Midas so gelobt und dann disst er watson. :'-) Wir lieben dich trotzdem. Midas spricht Triggerwarnung aus von jubaa Midas zeigte seine weiche Seite und bringt einen der besten Songs des Abends... Aber jetzt hat er Pablo gesagt, dass der nächste Part wild wird! Midas von Anna Böhler Hat sich entschuldigt, für den Fall, dass es zu deep werde. Zu deep gibts nicht, ein bisschen Tiefe ist eine angenehme Abwechslung an dieser Cypher. Nicht Blumentopf sein Block von Anna Böhler Mit einem Sido-Sample liegt man nie daneben. Und die Booth geht crazy Seit Bern drin ist, hört man den Applaus wieder bis nach draussen. Lärm in der Booth von jubaa Alle lieben SGB – ich auch! Highlight-ALARM Ich habe immer gedacht, SGB sei ein indurstry plant, aber oh mein Gott, wie geil kann diese Boss-Queen rappen?! SGB von Anna Böhler Ist gekommen, um zu bleiben. Und lieferet nah: von Anna Böhler «Würdi d Fussle ih mim Buchnabel forme zume Mänsch, wär er ih dinere Crew immer na de Schönst.» Jule X ... von Anna Böhler disst ganz kreativ mit Gmües-Referenze Simon Disko crasht... von Alina Kilongan und rappt/singt/tanzt über/zu Pizza Margarita. Kann man machen. Ich glaube, das nächste Meme ist geboren. Bern Block von Anna Böhler is finally in the House! <3 Moony ... von Anna Böhler sei letztes Jahr noch schlechter gewesen (sagt eine Quelle, die nicht genannt werden möchte). Ich habe nichts erwartet von Flavio Stuck.... von jubaa .... aber dieser Bruder hat was drauf Prinzessin der Herzen von jubaa Chilz hat die besten Background-Sängerinnen! 20:06 Uhr: von Heimscheisser So gespannt auf Knäck - beim Cypher verwandelt der Typ sich in einen Punch-Bars speienden Flammenwerfer Jööööööööööööööö von jubaa Was machen diese zwei wunderbaren Mädchen in der Booth? <3 much love SCHLÄGEREI! von Anna Böhler Skinny Stylus hat nicht nur hässig gerappt, sondern ist auch hässig raus gestürmt und wollte einen Producer verprügeln nach seinem Auftritt – chli aggro aber wenigstens ist die Street Credibility through the roof. 100% Realness von jubaa Hühnerhaut-Moment bei Rapide & Alawi, die Zeilen gingen mir echt nah. Häää? von Anna Böhler Was macht Knackeboul im Züri-Block? Cachita ist hässig! von Alina Kilongan und wie. 19:39 Uhr: von Der_Infant starcher punch gegen Sony Swiss und Hecht! Olekanone und Nova von Anna Böhler Die beiden feiern Cypher-Prämiere. He, ihr Userinnen und User! von Alina Kilongan Anna und Julie haben da eine Frage an euch: Oh... von Alina Kilongan war das ein Abschied von Jamal? Das war ein Abschied. :( Jamal sei nicht nervös ... von Anna Böhler hat er vorhin gesagt und ich habs ihm nicht geglaubt. Aber wer so viel Flow hat, braucht nicht nervös zu sein. Jamal ... von Anna Böhler in Kombi mit Masego-Sample macht sich richtig gut. Fangirl-Moment Ein lyrischer Gott dieser Jamal... Word up Isma von Anna Böhler Ich bin seiner Meinung. «Jede wo vom Handy abliest...» «...isch schlechter als ich», meint Isma.

Das beisst sich jetzt mit unserem User-Kommentar: An den Cypher kommt man mit exklusiven Bars, nicht einem einstudierten Text. Von daher wirkt Handy/Blatt in der Hand real, nicht unvorbereitet ;)

Was stimmt denn jetzt? Mein letztjähriger Favorit von jubaa Auch dieses Jahr reisst Isma die Booth ab! King!!! Lärm für Danase ... von Anna Böhler Und schon wieder hat einer Luca Hänni gedisst haha GESCHREIIIIII IN DER BOOTH von jubaa ICH MACHS WIE DE MANI MATTER, ICH FACKLE DIE BUDE AB!!!! Luuk, Augen zu und durch! von Alina Kilongan Oder liegts am Licht? Epilepsie-Triggerwarnung. Lil Bruzy... von Alina Kilongan shootet einmal gegen alle. Fast alle. Uff. Lil Bruzy ... von Anna Böhler Ist so entspannt, wie immer. Er hat uns vorhin aber verraten, dass er vor seinem Auftritt nochmals durchatmen muss (und uns darum erst später ein Interview gibt). Feministischen Rap ... von Anna Böhler à la Big Zis braucht die Schweizer Szene – und auch sie liefert Jahr für Jahr wieder ab. Eine Legendeeeee kommt von jubaa Big Zis, ICH LIEBE DICH! Du, MzumO, sag mal... von Alina Kilongan hören wir da etwa Bars gegen Knackeboul raus? Und: von Anna Böhler Sie scheint sich nicht auf ihren Lorbeeren auszuruhen! <3 Gigi ist am Mic! von Anna Böhler Die Erwartungen nach ihrer letztjährigen Performance sind hoch. Züri Block von Alina Kilongan EAZ eröffnet die dritte Runde! Aber er muss grad weiter, weil er hat noch weitere «Törmens» hahaha 18:09 Uhr: von pnao Bade het abglieferet - bis zum 24dias Benji de beschti! 18:09 Uhr: von gangdalang Hühnerhaut gekriegt von Benji Bonus... ❤️‍🔥 Yaaaaass! von Alina Kilongan Bisschen real talk von Kitoko. Auch dafür ist der Cypher da. Wenn nicht VOR ALLEM dafür.



Aber sie wechselt (nach einem kleinen Fast-Herzstillstand) ganz schnell den Vibe. Noah Bachofen?! von Alina Kilongan Also, wie jetzt? Wer hat denn ihn aus der Küche gelassen? ;) Tränen am Cypher von Alina Kilongan What can I say? Danke Sirius fürs Teilen. Auch wenns wahrschinlech nur wenige verstanden haben. Wir haben's gespürt. 17:43 Uhr: von gangdalang Hühnerhaut gekriegt von Benji Bonus... ❤️‍🔥 Ui Benji... von Alina Kilongan ... nur das da für dich: <3 Übrigens ... von Anna Böhler Wenn ein User seinen Senf hier im Liveticker dazugeben möchte, ist er oder sie herzlich willkommen. <3 Ohaaaaaaa von jubaa Estella eine Königin! <3 MC Hero rasiert von jubaa Wenn MC Hero rappt, ist es hier vorne auf einmal still! Zu recht. Und dann ein riesen Applaussss nach seinen ersten Parts. Juhuuuuuu Oh Gott, oh Gott von Anna Böhler Mc Hero hat angekündigt, «jetzt gemein z werde» Neuer Block angebrochen... von Alina Kilongan ...aber irgendwie war der Vibe vorhin angenehmer. Noch schnell den Sender gedisst von Anna Böhler «Ich find SRF zum Lache» OKKKK Mit Handy in der Hand ... von Anna Böhler wirkt man ein bitzli unvorbereitet, find ich. Gute Kommentare Moderatorin Sirah Nying sagt: «Nathalie Fröhlich, aber sie isch hässig!» Wir checken nicht so viel ... von Anna Böhler klingt aber noch geil. Die Welschen wissen wie's geht von jubaa Uiii, AfroWestSidaz: Rox + FuegoFlex heizen die Booth so richtig ein! Let' s go! von Anna Böhler Angefangen wird standardmässig mit den Romands. 15:52 We are ready for Bounce Cypher 2024! Der Raum füllt sich langsam. Wir freuen uns auf die Rapperinnen und Rapper. 😎 Bild: watson

Unterteilt werden die Künstler wie jedes Jahr in verschiedene Blocks. So sieht das Programm für heute aus:

Romandie Block (16 bis 17 Uhr)

247: Beka + TomD

Aamo

AfroWestSidaz: Rox + FuegoFlex

Badnaiy

Captains of the Imagination: Evita Koné + Imagine

Dibby Sounds

Jeune Hustler

Keffran

Kokeïne JTD

Nathalie Fröhlich

Yazus

Mix Block (17 bis 18 Uhr)

24Dias

Benji Bonus

Clique 713

Funky Nano

Giganto & Sirius

Kitoko

Mattak

Mc Hero

Miss C-Line

Projekt ET

Reevah

Ryan87

Ryler Smith

Sic4rio

Starrlight

svmthoX

Tommy Gun

Vas Angelov

ZZ Amparo

Zürich Block (18 bis 19 Uhr)

Ajay

AP Vise

Azal

Big Zis

Cachita

Danase

Débikatesse

DVW

EAZ

Estella Paez

Gigi

Isma

Jamal

LesReufZH

Lil Bruzy

Luuk

MzumO

Naija03

Olekanone & Nova

Rapide & Alawi

Skinny Stylus

Basel Block (19 bis 20 Uhr)

Chilz

Elia

Fenton

Flavio Stucki

Jiggo267

Moony

Morow

Shape

Was das? (Reyan.Rami & Smeshi)

Bern Block (20 bis 21 Uhr)

Anru

Cinnay

Dashcam*Devi

Dezmond Dez

Ha06

Jule X

Knackeboul

Midas

Prijo

Seretid

SGB & Mabuyu

Tilt

Tommy Vercetti

Tripset

Z the Freshman

Luzern Block (21 bis 22 Uhr)