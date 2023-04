12 Auftritte am SRF Bounce Cypher, die uns nicht mehr aus dem Kopf gehen

Der Bounce Cypher 2023 ist Geschichte – diese Performances werden bleiben.

Am Donnerstag fand der SRF Bounce Cypher statt, einer der grössten Events der Schweizer Rap-Szene. 12 Auftritte sind uns besonders aufgefallen:

Ele A

Die Tessinerin Ele A steht total entspannt ans Mikrofon – und zieht dann auf Italienisch mächtig ab. Bestimmt hat sie heute Morgen einige Hörer mehr auf ihrem Spotify-Account.

Saimon Disko

Saimon Disko sticht zweifelsohne aus der Masse heraus – jedermanns Geschmack scheint er jedoch nicht zu treffen. Ein Blick in die Live-Kommentarspalte zeigt, dass viele Zuschauer fanden, der Aargauer sei mit seinem Auftritt fehl am Platz an einem Cypher. Urteile selbst.

Fatima Moumouni

Fatima Moumouni hat gestern bewiesen, dass sie nicht nur Poetin, Theaterautorin und Kolumnistin ist, sondern auch im Rap-Zirkus eine gute Figur macht.

Gigi

Kurz, präzise und auf den Punkt: Gigi zeigt, dass Länge allein kein Qualitätsmerkmal ist.

Sulaya

Delivery, Stimme und ein guter Gutsch Nachtleben: Sulaya ist der Lieblinsrapper deiner Lieblingsrapper. Auch in diesem Jahr zeigt er, weshalb. (Und bringt gleich noch einen Special Guest mit: Hi Puber 👋)

Starrlight

Der Cypher mal ganz international: Die niederländische Rapperin Starrlight tritt im Mixed Block auf – und reisst alles ab.

Luuk

Pinoccio und Pipi Langstrumpf am Start: Luuk nimmt die Zuhörenden mit ins Märchenland – und wieder zurück.

Lil Bruzy

Eine uns namentlich bekannte Arbeitskollegin ist begeistert: «Er hatte die Hände hinter dem Rücken und schaute gelangweilt nach vorne – ein nicer Kontrast zu den herumfuchtelnden Gangstas. Seine – war es das auch immer?! – Ironie fand ich cool.»

Big Zis

Mood und Message: Big Zis steppt ans Mikrofon, als wäre sie die grosse Schwester aller Cypher-Rapper.

Jules X

Der Berner Jules X macht auf Public Enemy und kommt mit persönlicher Security zum Auftritt. Der dazugehörige Beat hätte am Openair Frauenfeld wohl zu einer Schlägerei im Moshpit geführt – im positiven Sinne natürlich.

Manillio & Dezmond Dez

Tommy Vercetti blieb dem Cypher in diesem Jahr fern – doch Manillio und Dezmond Dez hielten für Eldorado FM die Fahne hoch.

Artbabe

Artbabes Auftritt war – wie alle anderen auch – Geschmackssache. Die Performance des Berners war auf alle Fälle eine Achterbahn der Gefühle, von hässig bis verzweifelt.