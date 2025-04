Am Mittwochabend hat Donald Trump Zölle auf Schweizer Produkte in der Höhe von – je nach Meldung – 31 oder 32 Prozent angekündigt. Dies trifft die Schweizer Industrie empfindlich: So dürften einerseits Waren deutlich teurer werden, zudem könnten Arbeitsplätze wegfallen, falls Aufträge aus den USA wegfallen. Ab 15 Uhr spricht nun erstmals der Bundesrat über die Pläne des US-Präsidenten.