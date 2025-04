32 statt 31 Prozent? Verwirrung um die Trump-Zölle für Schweizer Produkte

Die Ankündigung, dass Schweizer Produkte in den USA mit einem Strafzoll von 31 Prozent belegt werden, sorgte in der Schweiz für Erstaunen. Nun zeigt sich aber: Die Summen dürften gar noch höher sein.

Die Zölle von Donald Trump sorgen weiter für Diskussionsstoff – und für Verwirrung. Grund dafür sind widersprüchliche Informationen, mit welchen die US-Regierung bei der Bekanntgabe der Zölle arbeitete.

Donald Trump mit seiner Tafel. Bild: keystone

Als Trump am Mittwoch seine Massnahmen präsentierte, tat er dies mit einer grossen Tafel, auf welcher sämtliche Länder aufgelistet waren, die betroffen sind. Für jedes dieser Länder listete die US-Regierung die (angebliche) Höhe der Zölle auf US-Importe sowie die neuen Zölle, welche von Trump angeordnet wurden. So hiess es bei Schweizer Produkten etwa, es gäbe neu Zölle von 31 Prozent.

Hier wird die Schweiz mit 31 Prozent aufgelistet. screenshot: x

Mittlerweile gibt es aber Zweifel, ob die Zahlen auf Trumps ominöser Tafel überhaupt korrekt sind. Grund dafür ist ein Dokument, welches das Weisse Haus in einer Executive Order veröffentlichte. Auf diesem sind die Zölle ebenfalls aufgelistet – aber teils mit anderen Zahlen. So ist etwa bei der Schweiz plötzlich von 32 Prozent die Rede.

Das Weisse Haus listet die Schweiz mit 32 Prozent. screenshot: whitehouse.gov

Auffällig ist dabei, dass es bei zahlreichen Ländern ähnliche Unterschiede gibt. So sind bei Indien etwa 27 Prozent statt 26 Prozent aufgelistet, bei Südkorea 26 Prozent statt 25 Prozent. Weiter fällt auf, dass die Liste des Weissen Hauses um einiges kürzer ist als Trumps Tafel: So fehlen einige Kleinstaaten und Überseegebiete – etwa Saint-Pierre und Miquelon, das gemäss Trumps Tafel mit knackigen Zöllen in der Höhe von 50 Prozent rechnen muss.

Woher diese Diskrepanz bei den Zahlen stammt, bleibt derweil offen. Korrekt sein dürften aber die höheren Zahlen, womit die Schweiz mit 32 Prozent rechnen muss. So schreibt das Weisse Haus zur entsprechenden Executive Order:

«Der zusätzliche Wertzoll auf alle Einfuhren von allen Handelspartnern beginnt bei 10 Prozent und wird kurz danach für die in Anhang I dieser Anordnung aufgeführten Handelspartner zu den in Anhang I dieser Anordnung genannten Sätzen erhöht. Diese zusätzlichen Wertzölle gelten so lange, bis ich feststelle, dass die oben beschriebenen zugrunde liegenden Bedingungen erfüllt, gelöst oder gemildert sind.»

Mit welchen Zahlen der Bund rechnet, bleibt offen. «Der Bundesrat äussert sich zu diesem Thema derzeit nicht», heisst es auf Anfrage. Die Situation werde analysiert. (dab)