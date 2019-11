Nun wird die Ukraine-Affäre zu Watergate 2.0

Kronzeuge Gordon Sondland hat die Verteidigungslinien der Republikaner zertrümmert. Wann verlassen die ersten Ratten das sinkende Schiff?

John Dean war der Assistent von Richard Nixon. Als er 1973 bei den Watergate-Hearings auszupacken begann, war es um den Präsidenten geschehen. Das Einzige, was Nixon noch in die TV-Kameras stammeln konnte, war: «I am not a crook!» (Ich bin kein Gauner.)

Donald Trump stammelt nicht, er brüllt, meist auf dem Rasen vor dem Weissen Haus und vor laufenden Helikopterrotoren. Doch sein Auftritt gestern war ähnlich verzweifelt wie derjenige von Nixon. «Ich will nichts. Ich will nichts. Ich will kein …