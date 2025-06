Bewohner zweier Weiler können kurz in ihre Häuser ++ Liechtenstein spendet 100'000 Franken

Die Bewohnerinnen und Bewohner von Eisten und Weissenried im Katastrophengebiet von Blatten VS können ihre Häuser am Donnerstag für eine Stunde aufsuchen. Am Kleinen Nesthorn kam der Fels auch am Mittwoch nicht zur Ruhe, der Steinschlag ging aber leicht zurück. Der Pegel des aufgestauten Sees in Blatten sank minim.



Die kurzzeitige Rückkehr nach Eisten und Weissenried erfolgt nach einem persönlichen Kontakt und einer Planung durch die Behörden, wie der Regionale Führungsstab Lötschental am Abend mitteilte. Die Erschliessung der beiden Siedlungen war in Planung. Nach einer Inspektion vom Mittwoch rechnete der Führungsstab damit, dabei gegen das Wochenende hin Maschinen einsetzen zu können.



Unterhalb des Kleinen Nesthorns lagen den Angaben zufolge weiterhin grosse Mengen wassergesättigter Ablagerungen im ehemaligen Bett des Birchgletschers und im Gerinne des Birchbachs. Dabei handelt es sich um lockeres Gestein und Eis.

Bild: keystone

Murgänge waren damit weiter möglich. Diese könnten den Schuttkegel des Gletscherzusammenbruchs und des Bergsturzes vom Mittwoch vergangener Woche und den aufgestauten See in Blatten erreichen.



Der Pegel in dem See sank gemäss dem Führungsstab am Mittwoch minim. Unterhalb der Schuttmasse im Tal überwachen die Behörden den Fluss Lonza und die Rhone weiterhin eng. Schwemmholz wird regelmässig entfernt. (sda)