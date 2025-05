Unfall auf dem Simplonpass: Armeeangehöriger schwer verletzt

Schweizer Armeeangehöriger verursacht in Österreich Verkehrsunfall

Bei einem weiteren Unfall in Österreich verursachte ein 22-jähriger Angehöriger der Schweizer Armee am Freitagmorgen einen Verkehrsunfall. Er wollte gemäss Polizeiangaben eine Panzerstrasse des Truppenübungsplatzes Allentsteig überqueren. Dabei prallte er ins Auto einer 19-jährigen Frau. Durch die Wucht der Kollision seien beide Fahrzeuge von der Strasse geschleudert worden. Beide Lenker erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. (sda/vro)

Mitte Woche war es bereits zu einem schweren Unfall bei der Ausland-Übung «Trias 25» in Österreich gekommen. Bei einer nächtlichen Übung fuhr ein Panzerwagen über einen jungen Schweizer Soldaten im Schlafsack. Dieser wurde dabei an den Beinen schwer verletzt. Die Militärjustiz, die im Auslands-WK ebenfalls vor Ort ist, hat Untersuchungen aufgenommen.

Dabei wurde laut Mitteilung ein Armeeangehöriger in einer Luke eingeklemmt und erlitt dadurch Verletzungen am Kopf und im Brustbereich. Er wurde vor Ort durch die Truppensanitäter medizinisch erstversorgt und anschliessend durch die Rega ins Spital geflogen, wie es weiter hiess.

Zum Unfall kam es auf dem Militärschiessplatz Simplon, wie die Schweizer Armee am Samstag mitteilte. Beim Rückwärtsfahren kollidierte demnach eine Panzerhaubitze M109 mit einem dahinterstehenden Fahrzeug gleichen Typs.

Beim Manövrieren mit einer Panzerhaubitze auf dem Simplonpass im Wallis ist ein Angehöriger der Schweizer Armee am Freitag schwer verletzt worden. Nach der medizinischen Erstversorgung auf der Unfallstelle wurde er mit der Rega ins Spital geflogen.

