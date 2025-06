Bundesrat will 5 Millionen Soforthilfe für Blatten +++ Nachbarorte können in Häuser zurück

Die Glückskette hat für die Bewältigung der Bergsturzkatastrophe in Blatten VS bis am Mittwochabend Spendenzusagen von über 11 Millionen Franken erhalten. Wie die Organisation mitteilte, ist die Solidaritätswelle ausserordentlich gross.



Mit den Spenden könnten Betroffene schnell Hilfe erhalten. Aber auch langfristig lasse sich so Unterstützung organisieren, hiess es in einem Communiqué. Die Solidarität nach dem Bergsturz ist den Angaben zufolge enorm. Die mehr als 11 Millionen Franken an Spendenzusagen kamen in der Woche seit der Katastrophe im Lötschental zusammen.



Die Glückskette verfüge über langjährige Erfahrung bei der Katastrophenhilfe in der Schweiz, liess sich deren Direktorin Miren Bengoa in der Mitteilung zitieren. Zur mittel- und langfristigen Hilfe passe die Organisation ihr Vorgehen laufend an sich wandelnde Bedürfnisse an.



Die Glückskette steht nach eigenen Angaben im Kontakt mit den betroffenen Gemeinden und wird die Hilfe mit dem Kanton Wallis, dem Schweizerischen Roten Kreuz und der Caritas koordinieren. Die Unterstützung soll in verschiedenen Phasen erfolgen.



Aktuell können Betroffene demnach einen finanziellen Beitrag für die dringendsten Bedürfnisse erhalten. Anschliessend übernimmt die Stiftung Glückskette auch Mehrkosten wie zusätzliche Mieten, Erwerbs- und Betriebsausfälle sowie Schäden von Vereinen.



In einem weiteren Schritt können Private bei der Übernahme nicht gedeckter Kosten Unterstützung erhalten. In Zusammenarbeit mit den Behörden sollen auch Spenden für weitere Projekte zugunsten der Bevölkerung fliessen. (sda)