Ärger im Parlament: Ruag-Chef Rötheli erhält nach wenigen Monaten im Amt eine Lohnerhöhung

Zurzeit prüft der Bundesrat, den Rüstungskonzern wieder näher an die Bundesverwaltung anzubinden. Wegen der momentanen internationalen Sicherheitslage soll der Konzern wieder an die kürzere Leine genommen werden. (nib)

Der bundeseigene Rüstungskonzern Ruag stand in den letzten Monaten unter Druck. Die Liste der Kritikpunkte wuchs zuletzt weiter an. Unter anderem ist von Betrugsvorwürfen im Millionenbereich, fehlenden Kontrollen, Problemen mit Panzerverkäufen und verspäteten Projekten die Rede.

Zuger Kantonsparlament debattiert über erneute Steuersenkung

Die Zuger Bevölkerung soll in den Jahren 2026 bis 2029 weniger Steuern zahlen. So will es die Regierung. Im Kantonsrat gab es in der Eintretensdebatte neben den Linken auch von der Mitte kritische Wortmeldungen.