Krankenkassen-Prämien steigen erneut: Jetzt informiert Baume-Schneider

Bei der dritten Reform gehe es um die Kostenziele, so Levy. Der Bundesrat lege mit den Akteuren des Gesundheitswesen alles vier Jahre fest, wie hoch die Kosten steigen dürfen.



Steigen die Kosten weiter, müssten Bund und Kantone Massnahmen prüfen, erklärt Levy. Der Bundesrat lege 2026 erstmals Kosten- und Qualitätsziele fest für die Jahre 2028 bis 2031.