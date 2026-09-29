Der Prämienrechner zeigt, wie viel du für deine Krankenkasse 2027 zahlen musst
Am 1. Januar 1996 trat das Krankenversicherungsgesetz in Kraft. Es schreibt vor, dass alle in der Schweiz wohnhaften Personen eine Grundversicherung bei einer Krankenkasse abschliessen müssen. Während das Obligatorium gesetzlich vom Staat vorgeschrieben wird, sind Krankenkassen in der Schweiz private Unternehmen.
Allerdings müssen sich die Kassen an einige Vorschriften halten. So müssen alle Versicherer in der Grundversicherung genau denselben, festgelegten Leistungskatalog anbieten. Ausserdem müssen sie jede Person ohne Gesundheitsfragen in die obligatorische Versicherung aufnehmen. Die Bevölkerung darf frei wählen, bei welcher Krankenkasse sie sich versichern lassen wollen. Genau darum lohnt sich ein Blick auf die Prämien der einzelnen Kassen – und potenziell ein Wechsel zu einer günstigeren Versicherung.
Der Prämienrechner für 2027
Der Prämienrechner gibt alle Modelle und Prämien aus, welche von den Krankenkassen angeboten werden und lässt dich deine jetzige Versicherung mit anderen Modellen vergleichen. Deine Daten werden nicht gespeichert oder übermittelt – die Rechnung passiert rein in diesem Browserfenster.
Prämienrechner
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Resultate
Die Rückerstattung der Umweltabgabe von CHF 4.75 ist bereits im Preis eingerechnet.
Quelle: Bundesamt für Gesundheit
Das BAG hat für dieses Jahr neue Kategorien für die Versicherungsmodelle eingeführt. Unter PRAXIS werden HMO und Hausarzt zusammengefasst während unter TEL_DIG Telmed/Callmed Modelle und andere digitale Angebote vereint werden. Dazu kommen zwei neue Kategorien PHARM und FLEX für §herkömmliche Versicherungsmodelle.
Basierend auf dem angegebenen Wohnort
wird die Prämienregion ermittelt. Innerhalb der Region wird dann nach dem Alter, Franchise und Versicherungsmodell gefiltert um alle möglichen Krankenversicherungsmodelle und die Prämien aufzulisten.