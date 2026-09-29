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Prämienrechner: Vergleiche deine Krankenkassenprämien mit der Konkurrenz

ARCHIVBILD ZUR PRAEMIENENTLASTUNGS-INITIATIVE --- Versicherungskarten verschiedener Krankenkassen, aufgenommen am 5. Juni 2009 in Zuerich, Schweiz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
Auch 2027 steigen die Krankenkassenprämien wieder an – in unserem Tool findest du heraus, wie viel du nächstes Jahr bezahlen musst.Bild: KEYSTONE

Der Prämienrechner zeigt, wie viel du für deine Krankenkasse 2027 zahlen musst

Alle Jahre wieder: Die Krankenkassenprämien steigen. Im Jahr 2027 werden die Prämien im Durchschnitt 5,0 Prozent teurer. Seit der Einführung des Krankenkassenobligatoriums vor 30 Jahren haben sich die Prämien mehr als verdreifacht. Finde mit unserem Rechner heraus, ob du bei der Krankenkasse noch sparen kannst.
29.09.2026, 14:2629.09.2026, 14:32
Carlo Natter
Carlo Natter
Jelle Schutter
Jelle Schutter

Am 1. Januar 1996 trat das Krankenversicherungsgesetz in Kraft. Es schreibt vor, dass alle in der Schweiz wohnhaften Personen eine Grundversicherung bei einer Krankenkasse abschliessen müssen. Während das Obligatorium gesetzlich vom Staat vorgeschrieben wird, sind Krankenkassen in der Schweiz private Unternehmen.

Allerdings müssen sich die Kassen an einige Vorschriften halten. So müssen alle Versicherer in der Grundversicherung genau denselben, festgelegten Leistungskatalog anbieten. Ausserdem müssen sie jede Person ohne Gesundheitsfragen in die obligatorische Versicherung aufnehmen. Die Bevölkerung darf frei wählen, bei welcher Krankenkasse sie sich versichern lassen wollen. Genau darum lohnt sich ein Blick auf die Prämien der einzelnen Kassen – und potenziell ein Wechsel zu einer günstigeren Versicherung.

Der Prämienrechner für 2027

Der Prämienrechner gibt alle Modelle und Prämien aus, welche von den Krankenkassen angeboten werden und lässt dich deine jetzige Versicherung mit anderen Modellen vergleichen. Deine Daten werden nicht gespeichert oder übermittelt – die Rechnung passiert rein in diesem Browserfenster.

Prämienrechner

Finde deine neue Krankenkasse mit unserem Prämienrechner

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Franchise in CHF

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Aktuelle Versicherung (optional)

Resultate

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Die Resultate zeigen dir Krankenkassen und Modelle sortiert nach der monatlichen Prämie – von günstig bis teuer – basierend auf deinen Angaben. Wenn du deine aktuelle Krankenkasse oben eingibst, kannst du deine bestehende Prämie direkt mit den Resultaten vergleichen.
Die Rückerstattung der Umweltabgabe von CHF 4.75 ist bereits im Preis eingerechnet.
Um Prämien zu vergleichen, kannst du oben deine momentane Krankenkasse angeben

Quelle: Bundesamt für Gesundheit

Methodik
Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) veröffentlicht auf der Datenplattform opendata.swiss jedes Jahr die aktuellen Krankenkassenprämien zusammen eine Liste aller Prämienregionen und zugelassen Krankenversicherer.

Das BAG hat für dieses Jahr neue Kategorien für die Versicherungsmodelle eingeführt. Unter PRAXIS werden HMO und Hausarzt zusammengefasst während unter TEL_DIG Telmed/Callmed Modelle und andere digitale Angebote vereint werden. Dazu kommen zwei neue Kategorien PHARM und FLEX für §herkömmliche Versicherungsmodelle.

Basierend auf dem angegebenen Wohnort
wird die Prämienregion ermittelt. Innerhalb der Region wird dann nach dem Alter, Franchise und Versicherungsmodell gefiltert um alle möglichen Krankenversicherungsmodelle und die Prämien aufzulisten.

Mehr zu den Krankenkassenprämien:

So stark sind die Krankenkassenprämien seit 1996 gestiegen – und das sind die Preistreiber
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