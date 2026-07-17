Das Flugzeug drehte mehrere Runden über dem Thurgau. screenshot flightradar

Ungewöhnliches Geräusch: Swiss-Flug nach Mumbai abgebrochen

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Eine Swiss-Maschine war eigentlich auf dem Weg nach Mumbai in Indien. Doch schon kurze Zeit nach dem Start in Zürich, etwa auf Höhe Innsbruck, musste der Flieger wieder umdrehen.

Die Besatzung habe beim Start ein ungewöhnliches rumpelndes Geräusch wahrgenommen, sagt Swiss-Sprecherin Meike Fuhlrott gegenüber 20 Minuten. Erst habe es den Verdacht gegeben, dass das Flugzeug das Heck auf der Piste berührt haben könnte. Das sei jedoch nicht der Fall gewesen.« Aus Sicherheitsgründen kehrt das Flugzeug vorsorglich nach Zürich zurück, wo es eingehend überprüft wird», erklärt Fuhlrott.

Der Swiss-Flug SWR 154 kreiste über eine Stunde über dem nördlichen Thurgau, bevor es wieder in Zürich landen konnte. Nach aktuellem Stand sollen die betroffenen Passagiere um 18 Uhr Ortszeit mit einem Ersatzflugzeug nach Mumbai weiterreisen, schreibt «20 Minuten». (hkl)