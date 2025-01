Weil sich zwei Frauen prügelten: Easy-Jet-Maschine muss nach Zürich zurückkehren

An Bord einer Easy-Jet-Maschine von Zürich nach Lissabon haben sich zwei Frauen am Freitagabend lautstark angegriffen und geprügelt. Die Maschine musste schliesslich wieder umkehren. Die Kantonspolizei Zürich nahm die Streitenden am Gate in Empfang.

Die Personen seien befragt worden. Die Abklärungen würden laufen, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei auf Anfrage. Er bestätigte eine entsprechende Meldung von «20 Minuten».

Nach der unfreiwilligen Rückkehr nach Zürich konnte die Maschine schliesslich mit etwas Verzögerung doch noch nach Lissabon fliegen. (sda)