SBB-Haltestelle Flughafen Zürich an vier Wochenenden nur eingeschränkt erreichbar

Der Flughafen Zürich ist an den kommenden vier Wochenenden mit dem Zug nur eingeschränkt erreichbar. Die SBB führen Unterhaltsarbeiten durch und erneuern acht Weichen.

Wegen der Bauarbeiten können die Fernverkehrslinien sowie zahlreiche Zürcher S-Bahnzüge an den Wochenenden bis am 10. Februar jeweils von Freitagabend, 23 Uhr, bis zum Betriebsbeginn am Montagmorgen nicht über den Flughafenbahnhof verkehren, wie die SBB und der Flughafen am Montag mitteilten.

Der Flughafen sei an diesen Wochenenden sowohl von Zürich Hauptbahnhof/Oerlikon als auch von Winterthur/Ostschweiz nur eingeschränkt erreichbar. Es würden Ersatzzüge organisiert. Es muss jedoch mit einer Reisezeitverlängerung von bis zu 20 Minuten gerechnet werden.

Der SBB empfehlen allen Reisenden, vor jeder Fahrt die Verbindungen im Online-Fahrplan oder in der SBB-App zu prüfen. Gerade Reisende mit frühen Abflügen seien angehalten, ihre Anreise sorgfältig zu planen. (sda)