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Flugplatz Altenrhein: Flugshow von Patrouille Suisse zieht Scharen an

Patrouille-Suisse-Show zieht Scharen an: Polizei sperrt Autobahnausfahrt Rheineck

29.08.2026, 15:51

Wegen eines hohen Besucheraufkommens an der Flugshow des 100-jährigen Flugplatzes Altenrhein hat die St.Galler Kantonspolizei am Samstagmittag die Autobahnausfahrt Rheineck in Richtung St.Margrethen gesperrt. Mit dieser Massnahme gelang es der Polizei laut eigenen Aussagen, die überlasteten Strassen rund um den Flugplatz zu entlasten.

Besuchende verfolgen eine Flugshow anlaesslich vom 100-Jahr-Jubilaeum vom Flughafen St. Gallen-Altenrhein, am Samstag, 29. August 2026, in Altenrhein. (KEYSTONE/Andreas Becker)
Für das Jubiläumsfest sind Hunderte zum Flugplatz Altenrhein gepilgert.Bild: keystone

Die Kantonspolizei St.Gallen empfahl in einer Mitteilung vom früheren Samstagnachmittag, das Gebiet grossräumig zu umfahren oder mit dem öffentlichen Verkehr anzureisen. Schon am Vormittag sei das Besucherinteresse an den Feierlichkeiten zum 100-Jahr-Jubiläum des Flugplatzes Altenrhein enorm gewesen.

Besuchende verfolgen eine Flugshow anlaesslich vom 100-Jahr-Jubilaeum vom Flughafen St. Gallen-Altenrhein, am Samstag, 29. August 2026, in Altenrhein. (KEYSTONE/Andreas Becker)
Aviatikfans haben es sich für die Flugshow bequem gemacht.Bild: keystone

Die Feierlichkeiten zum 100-Jahr-Jubiläum des Flugplatzes Altenrhein bei Rorschach dauern vom 28. bis 30. August. Ausser Flugshows stehen auch Ausstellungen auf dem Programm. Ein Auftritt der Patrouille Suisse war – für den Samstagnachmittag – ebenfalls angesagt. (sda)

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