Notruf über dem Atlantik: Swiss-Flieger landet auf Azoreninsel

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Am Dienstagmorgen kam es auf einem Swiss-Flug von Chicago nach Zürich zu einem Zwischenfall. Wie «20 Minuten» berichtet, hat der Flug LX9 über dem Atlantik einen Notruf abgesetzt. Es handle sich um den Squawk-Code 7700, den universellen Transpondercode im Flugverkehr für einen allgemeinen Notfall.

Der Swiss-Flieger musste seine Reise abbrechen. Bild: flightradar24

Die Swiss hat gegenüber der Zeitung bestätigt, dass eine Ausweichlandung eingeleitet wurde. Mittlerweile soll die Maschine laut Flightradar24 gegen 8.30 Uhr Schweizer Zeit auf der Azoreninsel Terceira in Portugal gelandet sein. Weitere Informationen dazu gibt es bislang nicht.

Die Azoreninsel Terceira

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