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Swiss-Flieger setzt über dem Atlantik Notruf ab

Notruf über dem Atlantik: Swiss-Flieger landet auf Azoreninsel

25.08.2026, 08:1525.08.2026, 09:07

Am Dienstagmorgen kam es auf einem Swiss-Flug von Chicago nach Zürich zu einem Zwischenfall. Wie «20 Minuten» berichtet, hat der Flug LX9 über dem Atlantik einen Notruf abgesetzt. Es handle sich um den Squawk-Code 7700, den universellen Transpondercode im Flugverkehr für einen allgemeinen Notfall.

Swiss Flug LX9 Chicago Zürich
Der Swiss-Flieger musste seine Reise abbrechen.Bild: flightradar24

Die Swiss hat gegenüber der Zeitung bestätigt, dass eine Ausweichlandung eingeleitet wurde. Mittlerweile soll die Maschine laut Flightradar24 gegen 8.30 Uhr Schweizer Zeit auf der Azoreninsel Terceira in Portugal gelandet sein. Weitere Informationen dazu gibt es bislang nicht.

Die Azoreninsel Terceira

Mehr folgt in Kürze ...

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HugiHans
25.08.2026 08:23registriert Juli 2018
Zitat: Wie 20min berichtet …

Schafft es bei Watson selbst niemand ein Flightradar24 Abo zu haben und die entsprechenden Filter zu setzen um bei den entsprechenden Transpondermeldungen einen Alert zu erhalten?

Vielfach sind dies übrigens medizinische Notfälle von Passagieren…
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