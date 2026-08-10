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Swiss-Flug LX52 von Zürich nach Boston muss in Irland zwischenlanden

Erneut muss ein Swiss-Flug wegen Rauch notlanden – diesmal wegen einer Powerbank

10.08.2026, 08:0810.08.2026, 08:08

Der Swiss-Flug LX52 von Zürich nach Boston musste zwischenzeitlich abgebrochen werden. Das berichtet der «Blick». Grund dafür war eine plötzliche Rauchentwicklung in der Kabine. In der Folge setzte die Besatzung ein Notsignal über dem Atlantik ab, machte kehrt und landete in Dublin.

A maintenance staff member repares a hole in the Swiss International Airline plane that transports the athletes of the Swiss soccer national team the day after the UEFA EURO 2016 qualifying group E so ...
Ein Flieger der Swiss musste in Irland zwischenlanden. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

Eine Sprecherin der Swiss hat den Vorfall gegenüber dem «Blick» bestätigt. Man habe das Notsignal abgesetzt, um mit Priorität zu landen. Bei solchen Vorfällen wolle man kein Risiko eingehen, erklärt sie. «Die Crews entscheiden sich immer für die sicherste Variante.» Zudem erklärte sie, die Rauchentwicklung sei durch eine Powerbank verursacht worden.

Wie es für die Passagiere nun weitergeht, ist noch offen. Man arbeite mit Hochdruck an einer Lösung, um die Weiterreise zu ermöglichen, heisst es aufseiten der Swiss. Für die Nacht seien die Passagiere in Hotels untergebracht worden.

Es ist schon das zweite Mal innert kurzer Zeit, dass ein Swiss-Flieger wegen eines rauchenden Geräts zwischenlanden muss. Ende Juli musste ein Flug von Zürich nach New York notfallmässig in Bangor im US-Bundesstaat Maine landen. In der Folge war zunächst eine unklare Rauchentwicklung im vordersten Teil der Business Class gewesen.

In der Folge wurde das Flugzeug von Technikspezialisten untersucht. Diese fanden heraus, dass eine Ladebox für Kopfhörer in einen Sitz gerutscht und dort beschädigt worden war. Die daraus resultierende Hitzeentwicklung habe den Rauch ausgelöst.

Die Swiss erinnert deshalb nun erneut an ihre Regeln bezüglich der Geräte mit Lithium-Akkus. Jeder Passagier darf maximal zwei an Bord nehmen, im aufgegebenen Gepäck sind sie gänzlich verboten. Powerbanks dürfen an Bord weder verwendet noch geladen werden. (dab)

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Coffeetime ☕
10.08.2026 08:35registriert Dezember 2018
So wird vor Augen geführt, dass die Warnungen auf den Geräten und Regeln ihre Berechtigung haben.

Nur hilft das nicht, wenn mein legales Gerät anfängt zu rauchen.
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Erwin71
10.08.2026 09:09registriert August 2025
Themu und co lässt Grüssen! 🤦
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