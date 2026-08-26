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Swisscom lanciert neues Angebot für junge Erwachsene

Swisscom lanciert neues Angebot für junge Erwachsene

Swisscom bringt mit «Young Benefit» ein neues Angebot für junge Menschen auf den Markt. Kundinnen und Kunden unter 28 Jahren erhalten 50 Prozent Rabatt auf die monatliche Abogebühr des blue Mobile Portfolios.
26.08.2026, 10:1426.08.2026, 10:14

Der Rabatt von 50 Prozent gilt für die monatliche Abogebühr der blue Mobile Abos S, M, L und das kürzlich lancierte blue Mobile XL. Das «Young Benefit»-Angebot richtet sich an Personen unter 28 Jahren, die unabhängig wohnen oder ihren eigenen Mobilfunkvertrag nutzen.

«Mit Young Benefit machen wir Qualität für junge Menschen noch zugänglicher und einfacher», sagt Dirk Wierzbitzki, Leiter Privatkunden und Mitglied des Executive Committee Swisscom Schweiz. (ome)

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