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Swiss streicht Flüge in den Nahen Osten bis in den Herbst

Wegen des Iran-Kriegs streicht die Lufthansa-Gruppe Flüge zu acht Nahost-Zielen bis Oktober. Für Dubai und Tel Aviv gilt eine andere Frist – und eine Airline macht eine Ausnahme.

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Die Auswirkungen des Iran-Kriegs auf die Luftfahrtbranche verschärfen sich zunehmend: Die Swiss sowie sämtliche Airlines der Lufthansa-Gruppe stellen ihre Flüge in den Nahen Osten ein. Das teilte der Konzern am Dienstag mit.

Betroffen sind Verbindungen von Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, ITA Airways, Edelweiss und Lufthansa Cargo. Aus operationellen Gründen werden folgende Flüge ausgesetzt:

Dubai bis einschliesslich 31. Mai

Tel Aviv bis einschliesslich 31. Mai (Ausnahme: Lufthansa Cargo setzt Flüge nach Tel Aviv bis einschliesslich 30. April aus)

Abu Dhabi bis einschliesslich. 24. Oktober

Amman bis einschliesslich 24. Oktober

Beirut bis einschliesslich 24. Oktober

Dammam bis einschliesslich 24. Oktober

Riad bis einschliesslich 24. Oktober

Erbil bis einschliesslich 24. Oktober

Maskat bis einschliesslich 24. Oktober

Teheran bis einschliesslich 24. Oktober

(hkl)