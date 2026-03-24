Swiss streicht Flüge in den Nahen Osten bis in den Herbst
Wegen des Iran-Kriegs streicht die Lufthansa-Gruppe Flüge zu acht Nahost-Zielen bis Oktober. Für Dubai und Tel Aviv gilt eine andere Frist – und eine Airline macht eine Ausnahme.
Die Auswirkungen des Iran-Kriegs auf die Luftfahrtbranche verschärfen sich zunehmend: Die Swiss sowie sämtliche Airlines der Lufthansa-Gruppe stellen ihre Flüge in den Nahen Osten ein. Das teilte der Konzern am Dienstag mit.
Betroffen sind Verbindungen von Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, ITA Airways, Edelweiss und Lufthansa Cargo. Aus operationellen Gründen werden folgende Flüge ausgesetzt:
- Dubai bis einschliesslich 31. Mai
- Tel Aviv bis einschliesslich 31. Mai (Ausnahme: Lufthansa Cargo setzt Flüge nach Tel Aviv bis einschliesslich 30. April aus)
- Abu Dhabi bis einschliesslich. 24. Oktober
- Amman bis einschliesslich 24. Oktober
- Beirut bis einschliesslich 24. Oktober
- Dammam bis einschliesslich 24. Oktober
- Riad bis einschliesslich 24. Oktober
- Erbil bis einschliesslich 24. Oktober
- Maskat bis einschliesslich 24. Oktober
- Teheran bis einschliesslich 24. Oktober
(hkl)