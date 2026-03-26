Schneeregen
DE | FR
burger
International
Iran

Iran-Krieg: Zypern wird von Touristen ebenfalls gemieden

People stand by the sun-beds and umbrellas as an aircraft prepares for landing at Larnaca international airport, at Makenzi beach in southern city of Larnaca, Cyprus, Tuesday, May 18, 2021. Tourism ac ...
Der Strand von Larnaka in Zypern. (Archivbild)Bild: AP

Nicht nur Dubai leidet – dieses EU-Ferienland wird von Touristen ebenfalls gemieden

Der Libanon und Israel sind nicht weit weg: Wegen der Nahost-Krise sorgen sich Regierung und Hoteliers auf Zypern um das Image der Insel.
26.03.2026, 05:0826.03.2026, 05:08
Ein Artikel von
t-online

Angesichts der anhaltenden Krise im Nahen Osten blickt die Tourismusbranche der EU-Inselrepublik Zypern mit wachsender Sorge auf die kommenden Monate. Tourismusminister Kostas Koumis betonte im zyprischen Rundfunk (RIK), derzeit liege der Fokus darauf, das Image der Insel gezielt zu stärken und auf veränderte Marktbedingungen zu reagieren.

Zypern ist der EU-Staat, der der Krisenregion im Nahen Osten geografisch am nächsten liegt. Die Insel im östlichen Mittelmeer befindet sich rund 150 bis 250 Kilometer vom Libanon und von Israel entfernt.

Sicherheitslage belastet Tourismus

Für zusätzliche Verunsicherung sorgen jüngste sicherheitspolitische Vorfälle: In der Nacht zum 2. März traf eine Drohne iranischer Bauart den britischen Luftwaffenstützpunkt RAF Akrotiri nahe Limassol und verursachte einen leichten Schaden. Solche Nachrichten seien «Gift für die Tourismusbranche», sagte ein Hotelier in der Hauptstadt Nikosia.

Europäische Märkte im Fokus

Besonders im Fokus steht der Erhalt der europäischen Märkte, die den Grossteil der Besucher ausmachen. Denn infolge des Krieges im Nahen Osten sind wichtige Märkte weggebrochen, darunter Israel sowie mehrere Staaten der Arabischen Halbinsel. Die grössere Herausforderung sei jedoch die wachsende Zurückhaltung europäischer Urlauber insgesamt, erklärte der Minister. Auch steigende Flugpreise bereiten Branchenvertretern Sorgen.

Verwendete Quellen:

  • Nachrichtenagentur dpa
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Frederiksen reicht nach Wahlschlappe Regierungsrücktritt ein
Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat nach dem schlechten Abschneiden ihrer Koalition bei der Parlamentswahl den Rücktritt der Regierung bei König Frederik X. eingereicht. Das teilte das Königshaus am Mittwoch mit.
Zur Story