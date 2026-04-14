bedeckt10°
DE | FR
burger
Schweiz
Luftfahrt

Swiss setzt Flüge nach Dubai weiterhin aus

Swiss setzt Flüge nach Dubai weiterhin aus

14.04.2026, 13:0814.04.2026, 13:10

Die Swiss wird wegen der unsicheren Lage im Nahen Osten ihre Flüge von und nach Dubai noch bis zum 11. Juli 2026 aussetzen. Das teilte die Fluggesellschaft am Dienstag mit.

ARCHIVBILD ZUR PRAEZISIERUNG DES STELLENABBAUS BEI DER SWISS, AM DIENSTAG, 15. JUNI 2021 - coVIDE Photo Set - Aechnical staff member of the &quot;Swiss&quot; airline performs maintenance operations on ...
Die Swiss fliegt weiterhin nicht nach Dubai.Bild: keystone

Bisher war bekannt, dass die Verbindungen bis Ende Mai gestrichen werden. Die Lage werde in Abstimmung mit der Lufthansa-Gruppe sowie den zuständigen Behörden in der Schweiz und vor Ort aufmerksam und laufend geprüft. Betroffene Fluggäste können auf ein späteres Reisedatum umbuchen oder erhalten den vollständigen Ticketpreis zurück, wie die Swiss weiter schrieb.

In einer Mitteilung Ende März hiess es zudem, dass Flüge der Swiss und anderer Airlines der Lufthansa-Gruppe nach Tel Aviv bis Ende Mai sistiert werden. Gar bis zum 24. Oktober werden die Verbindungen nach Abu Dhabi, Amman, Beirut, Riad, Erbil, Dammam, Maskat und Teheran ausgesetzt. (dab/sda)

Mehr zur Swiss:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Nati-Trainer Patrick Fischer reiste mit gefälschtem Corona-Zertifikat an Olympische Spiele
Paukenschlag vor der Heim-WM: Patrick Fischer behauptete, sich impfen zu lassen, tat es nicht, reiste mit gefälschtem Covid-Zertifikat nach Peking – und wurde später zu 40’000 Franken Busse verurteilt. Jetzt macht er reinen Tisch – allerdings unter Druck von aussen.
32 Tage vor der Eishockey-Weltmeisterschaft in Zürich und Freiburg erschüttert ein Skandal das Nationalteam. Trainer Patrick Fischer reiste im Jahr 2022 mit einem gefälschten Zertifikat an die Olympischen Spiele in Peking. Dieses attestierte ihm eine Impfung gegen Covid-19, obwohl sich Fischer diese nicht hatte verabreichen lassen. Das teilt der Eishockeyverband am Montagabend mit.
Zur Story