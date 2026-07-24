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Swiss kassiert neu Aufpreis für Sitzplätze in der ersten Business-Reihe

Kunden erhaltne weitergehenden Versicherungsschutz bei der Swiss: Ein Flugzeug im Landeflug (Archivbild).
Die Aufpreise gelten bei Europaflügen.Bild: sda

Swiss kassiert neu Aufpreis für Sitzplätze in der 1. Reihe

Wer auf Europaflügen der Lufthansa-Gruppe in der ersten Reihe sitzen will, muss draufzahlen. Die neuen Sitzplatzkategorien gelten ab sofort für Kurz- und Mittelstrecken.
24.07.2026, 13:4024.07.2026, 13:40

Reisende, die auf Europaflügen der Lufthansa-Gruppe in der ersten Reihe der Business Class sitzen und diese reservieren wollen, müssen dafür neu einen Aufpreis bezahlen. Das Unternehmen hat für Kurz- und Mittelstrecken neue Sitzplatzkategorien eingeführt, berichtet der «Aerotelegraph».

Die Preise sind zurzeit noch unklar. Es gebe aber keine einheitlichen Preise, so die Swiss auf Anfrage von 20 Minuten. Die Kosten setzen sich aufgrund der Länge der Flugstrecke sowie des Reisezeitpunkts zusammen. Für Langstrecken seien zurzeit keine Änderungen geplant.

So war es bis jetzt geregelt

Bis zur jetzigen Änderung gehörten die erste Reihe der Business Class sowie die hintersten Plätze der Economy Class zu den regulären Classic Seats. Neu gehören diese zu eigenen Sitzplatzkategorien. Die Änderungen der Sitzplatzkategorien betreffen Flüge von Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Air Dolomiti und Lufthansa City Airlines.

Ein Vorteil der ersten Reihe sei, das Flugzeug schneller verlassen zu können, meint die Lufthansa-Gruppe. Auch die Exklusivität sei ein Faktor, weshalb Fluggäste diese Sitze buchen könnten.

Für Mitglieder kostenlos

HON-Circle-Mitglieder und Personen mit Senatoren-Status beim Vielfliegerprogramm Miles & More der Lufthansa Gruppe können die Sitze in der ersten Reihe weiterhin kostenlos reservieren. Unverändert bleiben zudem die Statusvorteile sowie die Regelungen für Flex-Tarife.

(kek)

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