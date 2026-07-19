Brand im Luzerner Hotel Continental Park
In der Stadt Luzern läuft derzeit ein Feuerwehreinsatz beim Hotel Continental Park. Wie der Schweiz heute berichtet, zeigen Aufnahmen von Leserinnen und Lesern dichten Rauch über dem Gebäude. Auf weiteren Bildern sind Flammen zu sehen, die sich im Bereich des Dachs ausbreiten.
Die Kantonspolizei Luzern bestätigte bisher einen laufenden Einsatz. Die Feuerwehr ist vor Ort und bekämpft den Brand. Angaben zu möglichen Verletzten liegen derzeit nicht vor. (mke)