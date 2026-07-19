Rettungskräfte stehen im Einsatz. Bild: zvg

Brand im Luzerner Hotel Continental Park

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Die Feuerwehr versucht den Brand unter Kontrolle zu bringen. Bild: zvg

In der Stadt Luzern läuft derzeit ein Feuerwehreinsatz beim Hotel Continental Park. Wie der Schweiz heute berichtet, zeigen Aufnahmen von Leserinnen und Lesern dichten Rauch über dem Gebäude. Auf weiteren Bildern sind Flammen zu sehen, die sich im Bereich des Dachs ausbreiten.

Der Brand scheint im Dachstock des Hotels Continental Park ausgebrochen zu sein. Bild: zvg

Die Kantonspolizei Luzern bestätigte bisher einen laufenden Einsatz. Die Feuerwehr ist vor Ort und bekämpft den Brand. Angaben zu möglichen Verletzten liegen derzeit nicht vor. (mke)