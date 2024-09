Der Gütschtreppe ist wegen Felssturzgefahr geschlossen. Bild: keystone

Akute Felssturzgefahr am Gütsch – Stadt Luzern muss Sofortmassnahmen ergreifen

Im Gebiet Gütsch in der Stadt Luzern herrscht Felssturzgefahr - so akut, dass die Behörden sofort handeln mussten.

Der Fels am Gütsch in der Stadt Luzern ist offenbar in Bewegung und nach aktuellem Wissensstand ist es laut der Stadt Luzern möglich, «dass der Fels ohne Vorwarnung abstürzen kann». Weiter teilt die Stadt mit, dass sich vier Häuser im Gefährdungsgebiet befinden. Die Anwohner wurden gestern Abend über die Gefahr informiert. Aus Sicherheitsgründen dürfen die Anwohner die bergseitigen Räume nur eingeschränkt nutzen. Ebenso in der Gefahrenzone befindet sich der Gütschweg, das Portal des Gütschtunnels der SBB sowie talseitige Parkplätze. Aus Sicherheitsgründen sind der Gütschweg und die Parkplätze bereits gesperrt. Damit ein sicherer Bahnverkehrs weiterhin gewährleistet ist, wurde ein Alarmierungssystem installiert.

So sehr, dass sich die Stadt zum Handeln gezwungen sieht: Wegen der Felssturzgefahr im Gebiet Gütsch hat sie Sofortmassnahmen ergriffen, teilte sie am Freitagmorgen mit. Wenn die akute Gefahr gebannt ist, soll der Fels mit einem Sanierungskonzept gesichert werden.

An einer kurzfristig einberufenen Medienmitteilung wird die Stadt über die Felssturzgefahr, die ergriffenen Sofortmassnahmen sowie über das Sanierungskonzept informieren. Die Medienkonferenz begann um 10 Uhr. Die Luzerner Zeitung wird zeitnah berichten.

Dieser Fels droht zu brechen. Bild: keystone

Bereits in der Vergangenheit bewegte sich der Fels

Bereits in der Vergangenheit mussten wegen Felssturzgefahr im Gebiet Gütsch Sicherungsmassnahmen ergriffen werden. Im Januar 2016 mussten dort wegen akuter Felssturzgefahr 125 Bewohner eines Hochhauses in Sicherheit gebracht werden. Grund war eine Felsplatte, die oberhalb der Siedlung in Bewegung geraten war. Eine Überwachungsanlage in der Felswand oberhalb der Sagenmattstrasse am Luzerner Gütsch löste damals mitten in der Nacht Alarm aus. Aufgrund des Alarms habe man vom Schlimmsten ausgehen müssen, sagte damals der zuständige Geologe an einer Medienkonferenz. Zeugen hätten ein Donnergrollen gehört.

Betroffen war auch schon das Bruchquartier: An der Kreuzung Gibraltarrain/Gibraltarstrasse ging 2011 ein Felssturz nieder. Bis zu fünf Kubikmeter Fels lösten sich damals aus der Wand. Als Sofortmassnahme musste weiteres Material abgetragen werden. (mme, aargauerzeitung.ch)