Auf dem Grimselpass liegt Schnee. bild: webcam grimselhotel

Viel Neuschnee in den Bergen – mehrere Pässe gesperrt

Die Polarluft sorgt für den ersten gröberen Schneefall in den Bergen. Dies hat dazu geführt, dass mehrere Pässe in der Schweiz nicht mehr befahren werden können. Diese Strecken sind betroffen:

Flüelapass

Furkapass

Gotthardpass

Grimselpass

Klausenpass

Nufenenpass

Sustenpass

Ausserdem warnt der TCS auf dem Albulapass und dem Oberalppass vor Glätte. Auf mehreren weiteren Passstrassen lag demnach Schnee, unter anderem am Albula, am Bernina, am Jaun, am Maloja und auf der Strasse über die Vue-des-Alpes. Wer auf über 1500 Metern Auto fahren will, sollte zudem bereits mit Winterreifen umsatteln.

Ansonsten verzeichnete der Verkehrsinformationsdienst Viasuisse keine grösseren Einschränkungen im Strassenverkehr wegen der Schneefälle, wie er auf Anfrage der sda mitteilte.

Weiterer Schneefall bis Samstag

Laut verschiedenen Wetterdiensten soll der Schneefall in der Schweiz noch bis Samstag andauern. Die Schneefallgrenze wird sich im Laufe des Freitags noch auf fast 1100 Metern senken. Lokal könne es bis zu 50 Zentimetern Neuschnee geben, schriebt MeteoNews.

Betroffen sind besonders die Nordalpen, weil hier besonders viel Feuchtigkeit hingetragen werde. Bis zum Mittag und im Verlaufe des Nachmittages kommt es aber auch im Flachland zu Niederschlägen, die Maximaltemperatur beträgt hier zwischen 10 und 12 Grad. (leo mit Material der sda)