Tristan Brenn gibt Posten als SRF-Chefredaktor ab
Schon im vergangenen Jahr hat die SRG angekündigt, dass die Führungsstrukturen bei SRF, RTS, RSI und RTR vereinheitlicht werden sollen. Nun hat SRF-Chefredaktor Tristan Brenn bekannt gegeben, dass er sich nicht mehr auf den Posten bewerben will. «Eine Entscheidung aus voller Überzeugung - die mir dennoch nicht leichtfiel», schreibt er auf Linkedin.
Brenn war seit 2014 Chefredaktor bei SRF. In dieser Zeit habe sich die Medienlandschaft stark verändert, schreibt er. Er spricht von einer «von Krisen und Desinformation geprägten Zeit, die mich auch persönlich gefordert hat». Auch der Druck auf den Service public habe stark zugenommen. «Die Debatten wurden grundsätzlicher, der Ton schärfer – und immer öfter persönlich angreifend und verletzend. Für mich rückblickend eine der prägendsten und bedenklichsten Veränderungen dieser Jahre.»
Wie Brenn nun beruflich weitermacht, ist noch nicht klar. «Ob weiterhin bei SRF, wird sich bald weisen», schreibt er. Die neue Abteilung Information werde nun in einer Co-Leitung von Ursula Gabathuler und Beat Soltermann übernommen, wie die SRG mitteilt.
Neue Leitungsteams bestimmt
Gemäss der Mitteilung wurden auch weitere Stellen besetzt. Die neuen Leitungsteams von SRF, RTS, RSI und Angebot werden ab dem 1. Juli ihre neue Funktion aufnehmen. Sie sind wie folgt besetzt:
SRF
- Information: Beat Soltermann und Ursula Gabathuler
- Unterhaltung: Manuela Diethelm
- Kultur/Gesellschaft und Wissen: Antonia Seifert
- Distribution: Laura Köppen
RTS
- Information: Christophe Chaudet
- Gesellschaft und Wissen: Linda Bourget
- Kultur/Unterhaltung: Luc Mariot
- Distribution: Tiphaine Artur
RSI
- Information: Gianreto Ceschi
- Kultur/Gesellschaft und Wissen/Unterhaltung: Lorenzo Erroi
- Distribution: Lorenzo Buccella und Danny Masa
Angebot
- Sport: Roland Mägerle
- Play+: Reto Peritz
- Fiktion: Gabriella De Gara
- SWI Siwssinfo.ch: Larissa Bieler
- Data und AI Business: Thierry Zweifel
- Audience und Angebotsportfolio: Esther Weis und Samuel Epp
- Accessibility Services: Martin Spycher
Zudem hat der Verwaltungsrat Simona Caminada einstimmig zur neuen Direktorin von Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR) gewählt. Sie wurde gleichzeitig in die Geschäftsleitung der SRG gewählt. Die neue Funktion wird sie am 1. September übernehmen. (vro)
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