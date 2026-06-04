Tristan Brenn gibt Posten als SRF-Chefredaktor ab

Nach 12 Jahren als Chefredaktor von SRF will sich Brenn nicht nochmals auf den Job bewerben. Beat Soltermann und Ursula Gabathuler übernehmen die Funktion.

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Schon im vergangenen Jahr hat die SRG angekündigt, dass die Führungsstrukturen bei SRF, RTS, RSI und RTR vereinheitlicht werden sollen. Nun hat SRF-Chefredaktor Tristan Brenn bekannt gegeben, dass er sich nicht mehr auf den Posten bewerben will. «Eine Entscheidung aus voller Überzeugung - die mir dennoch nicht leichtfiel», schreibt er auf Linkedin.

Brenn war seit 2014 Chefredaktor bei SRF. In dieser Zeit habe sich die Medienlandschaft stark verändert, schreibt er. Er spricht von einer «von Krisen und Desinformation geprägten Zeit, die mich auch persönlich gefordert hat». Auch der Druck auf den Service public habe stark zugenommen. «Die Debatten wurden grundsätzlicher, der Ton schärfer – und immer öfter persönlich angreifend und verletzend. Für mich rückblickend eine der prägendsten und bedenklichsten Veränderungen dieser Jahre.»

Wie Brenn nun beruflich weitermacht, ist noch nicht klar. «Ob weiterhin bei SRF, wird sich bald weisen», schreibt er. Die neue Abteilung Information werde nun in einer Co-Leitung von Ursula Gabathuler und Beat Soltermann übernommen, wie die SRG mitteilt.

Neue Leitungsteams bestimmt

Gemäss der Mitteilung wurden auch weitere Stellen besetzt. Die neuen Leitungsteams von SRF, RTS, RSI und Angebot werden ab dem 1. Juli ihre neue Funktion aufnehmen. Sie sind wie folgt besetzt:

SRF

Information: Beat Soltermann und Ursula Gabathuler

Unterhaltung: Manuela Diethelm

Kultur/Gesellschaft und Wissen: Antonia Seifert

Distribution: Laura Köppen

RTS

Information: Christophe Chaudet

Gesellschaft und Wissen: Linda Bourget

Kultur/Unterhaltung: Luc Mariot

Distribution: Tiphaine Artur

RSI

Information: Gianreto Ceschi

Kultur/Gesellschaft und Wissen/Unterhaltung: Lorenzo Erroi

Distribution: Lorenzo Buccella und Danny Masa

Angebot

Sport: Roland Mägerle

Play+: Reto Peritz

Fiktion: Gabriella De Gara

SWI Siwssinfo.ch: Larissa Bieler

Data und AI Business: Thierry Zweifel

Audience und Angebotsportfolio: Esther Weis und Samuel Epp

Accessibility Services: Martin Spycher

Zudem hat der Verwaltungsrat Simona Caminada einstimmig zur neuen Direktorin von Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR) gewählt. Sie wurde gleichzeitig in die Geschäftsleitung der SRG gewählt. Die neue Funktion wird sie am 1. September übernehmen. (vro)