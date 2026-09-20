Hat er sich impfen lassen oder nicht? Hat er beim Impfzertifikat geschummelt? Zu Granit Xhakas Corona-Impfung liegen widersprüchliche Informationen vor. Bild: keystone

Widersprüchliche Infos zu Xhakas Covid-Bescheinigung: Die Sonntagsnews

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Unterschiedliche Informationen zu Xhakas Impfzertifikat, eine mögliche Einheitsgenossenschaft der Migros und über 100 Millionen Franken für externe Rechtsdienste: Das und mehr findet sich in den Sonntagszeitungen. Die Schlagzeilen:

Granit Xhakas Corona-Impfung

Zum Datum der zweiten Covid-Impfung von Nati-Captain Granit Xhaka liegen den Medien unterschiedliche Informationen vor. Die «SonntagsZeitung» schreibt, dass in der ihr vorliegenden Impfbescheinigung der 11. November 2022 genannt ist. «SonntagsBlick» schreibt hingegen vom 8. November und zitiert ebenfalls aus einer Impfbescheinigung. Zudem verweist die Zeitung darauf, dass sich die Angaben in der Bescheinigung nicht mit den Aussagen von Xhakas Sprecher decken würden. Dieser habe zunächst vom 11. November gesprochen. «Ich bitte diesen Lapsus, bezüglich Datum, der mir in der Hitze des Gefechts passiert ist, zu verzeihen», sagte der Sprecher auf Nachfrage von «SonntagsBlick». Gegenüber der «NZZ am Sonntag» nannte der Sprecher den 8. November. Die Luzerner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Xhaka wegen eines mutmasslich gefälschten Covid-Zertifikats.

Migros schlachtet heilige Kuh

Die Migros arbeitet gemäss Informationen der «NZZ am Sonntag» an der Abschaffung ihrer zehn Regionalgenossenschaften. Migros-Direktor Mario Irminger soll sich für eine Einheitsgenossenschaft ausgesprochen haben, wie die Zeitung nach Gesprächen mit Personen aus dem Unternehmen und dessen Umfeld schrieb. Zur Diskussion stünden eine Reduktion auf drei Regionalgenossenschaften oder die Fusion zur Einheitsgenossenschaft. Von einer Einigung sei man nicht weit entfernt, sagte eine Quelle zur Zeitung. Die Migros prüfe auch, wie sich die Reform ohne Urabstimmungen umsetzen liesse, sagten Insider. Die Migros habe nicht bestritten, dass sie intern an einer neuen Organisation arbeite. Einen Entscheid gebe es aktuell nicht, teilte die Detailhändlerin der Zeitung mit.

Bund lässt sich externe Gutachten 104 Millionen Franken kosten

Die Bundesverwaltung hat gemäss «SonntagsBlick» von 2022 bis 2025 rund 104 Millionen Franken für externe Rechtsdienstleistungen ausgegeben. Davon fielen knapp 23,5 Millionen Franken im vergangenen Jahr an, wie die Zeitung schrieb. Der Gesamtbetrag sei in der Beschaffungskategorie «Expertisen, Rechtsgutachten» des für das Controlling zuständigen Bundesamts für Bauten und Logistik (BBL) ausgewiesen. Praktisch alle Departemente würden für gewisse juristische Abklärungen externe Kanzleien, Beratungsfirmen und Wirtschaftsprüfer beiziehen, schrieb «SonntagsBlick». Zuletzt sorgte die Arbeit der Kanzlei Homburger für das Verteidigungsdepartement (VBS) für Aufsehen. Insgesamt bezahlte das VBS der Kanzlei zwischen 2022 und 2025 knapp 2,7 Millionen Franken, wie ein BBL-Sprecher der Zeitung sagte.

Bund will in 6 Ländern Entwicklungshilfe einstellen

Der Bund will sich bei der Entwicklungshilfe nach Angaben der «SonntagsZeitung» aus sechs Ländern zurückziehen. Die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) sieht vor, Nepal, Armenien, Georgien, Simbabwe, Tansania und Tunesien von der Liste der Schwerpunktländer zu streichen, wie die Zeitung einer internen Information entnahm. Die Deza wolle sich ab 2029 auf 20 Länder konzentrieren, darunter die Ukraine, Syrien und Palästina. Zudem wolle der Bund künftig 18 statt wie bisher 24 multilaterale Organisationen aus dem Bereich der Uno und Entwicklungsbanken unterstützen. Die frei werdenden Mittel – das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) sprach von einer «Umpriorisierung von 330 Millionen Franken pro Jahr» – sollen laut dem EDA insbesondere in die Nothilfe fliessen.

SBB verlängert Lizenz von Pannen-Software

Die wegen hoher Kosten und Pannen in die Kritik geratene Personalplanungssoftware Sopre ist laut Informationen von «SonntagsBlick» bei den SBB noch immer im Einsatz. Das System bereite noch immer Probleme, schrieb die Zeitung. 13 Personen seien nach Angaben der SBB mit der Software beschäftigt. Dennoch seien die Lizenzen und Supportleistungen um weitere zweieinhalb Jahre verlängert worden, schrieb «SonntagsBlick». Wie viel die SBB dafür bezahlen, gibt das Bahnunternehmen demnach unter Berufung auf «berechtigte wirtschaftliche Interessen der Anbietern» nicht bekannt. Die SBB hätten bis heute nicht kommuniziert, wie sehr die Kosten durch Komplikationen von Sopre gestiegen seien, schrieb «SonntagsBlick». Eine erneute Anfrage sei unbeantwortet geblieben. Ab 2028 werde die Software schrittweise ersetzt.

Schweizer Export profitiert von Europas Aufrüstung

Die Schweizer Exportindustrie profitiert laut der «NZZ am Sonntag» von der Aufrüstung Europas. Spitzentechnologie aus der Schweiz sei sehr gefragt, sagte André Mittmann, Ressortleiter Exportkontrolle Rüstungsgüter beim Staatssekretariat für Wirtschaft zur Zeitung. Der Rüstungseffekt sei spürbar, lasse sich für die gesamte Volkswirtschaft aber nur schwer bemessen, sagte Michael Grass vom Wirtschaftsforschungsunternehmen BAK Economics. Insbesondere für Firmen, die traditionell auf die Autoindustrie ausgerichtet waren, biete die Rüstungsindustrie eine Alternative, schrieb die «NZZ am Sonntag». Die Statistik zu den Kriegsmaterialexporten zeige den Trend nur bedingt. Dual-Use-Güter und nicht bewilligungspflichtige Güter seien darin nicht enthalten.

Wegen Notschlachtungen: Schweiz muss mehr Fleisch importieren

Wegen der vielen Viehschlachtungen diesen Sommer rechnet der Branchenverband Proviande gemäss «Le Matin Dimanche» mit mehr Fleischimporten ab nächstem Jahr. Der Rückgang des Viehbestands könne zu einer Verknappung von Kalbs- und Rindfleisch führen, sagte ein Sprecher des Verbands zur Zeitung. Kurzfristig führten die Schlachtungen hingegen zu einem vorübergehenden Fleischüberschuss, wie die Zeitung schrieb. Zu Preissenkungen in den Supermärkten sei es jedoch nicht gekommen, da Lager- und Tiefkühlkosten anfielen, sagte der Sprecher. Die Auswirkungen auf die Fleischpreise lassen sich ihm zufolge aber erst Mitte November beziffern.

Jean-Claude Juncker über die Bilateralen III

Der frühere EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat laut der «NZZ am Sonntag» immer damit gerechnet, dass für das neue EU-Vertragspaket ein Ständemehr nötig ist. Damit habe er sich «schon lange abgefunden», sagte er im Interview mit der Zeitung. Wie die Schweiz die Verträge genehmige, erfolge «nach schweizerischen Regeln». Auch äusserte er im Interview Verständnis für Bedenken zum Paket. Die Schweiz sei ein Gesamtkunstwerk, für das die Souveränität eine grosse Rolle spiele, sagte er. Die EU werde der Schweiz aber keinen Willen aufzwingen. Die Verantwortung für den Abbruch der Verhandlungen über ein Rahmenvertrags im Jahr 2021 verortete Juncker auf der Schweizer Seite. Gleichzeitig bezeichnete er das Scheitern als eine seiner Fehlleistungen.

Axa-Chef für Social-Media-Verbot

Axa-Schweiz-Chef Patric Deflorin hat sich in einem Interview mit der «SonntagsZeitung» für Einschränkungen beim Social-Media-Konsum junger Menschen ausgesprochen. Grund für seine Haltung ist, dass beim Versicherer die Kosten wegen psychischer Erkrankungen stark steigen, wie die Zeitung schrieb. «Die Zahl neuer IV-Fälle wegen psychischer Erkrankungen ist zwischen 2021 und 2025 um 78 Prozent gestiegen», sagte Deflorin. «Allein letztes Jahr mussten wir für neue IV-Fälle 220 Millionen Franken zurückstellen», sagte er. Betroffen sei insbesondere die Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen. Die Bildschirmzeit spielt für die mentale Gesundheit nach Einschätzung der Axa eine wesentliche Rolle.

Mike Müller wegen Nazi-Tweet verklagt

Schauspieler und Satiriker Mike Müller ist gemäss «SonntagsBlick» wegen seines Posts zur AfD-Wahl in Sachsen-Anhalt angezeigt worden. Er habe auf der Plattform X eine Million Wählerinnen und Wähler als Nationalsozialisten bezeichnet, schrieb die Zeitung. «Ich finde es schockierend, wie Mike Müller die Wähler einer demokratischen Partei pauschal mit den schlimmsten Verbrechen der deutschen Geschichte gleichsetzt», zitierte «SonntagsBlick» den Kläger Peter Müller. Der Sohn von Müllermilch-Gründer Theo Müller sei bekennender AfD-Wähler. Die Zürcher Staatsanwaltschaft habe den Eingang einer Anzeige wegen Verdachts auf Verleumdung, übler Nachrede und Beschimpfung bestätigt. «Ich sage nicht einzelnen Personen, dass sie Nazis sind», sagte Mike Müller zu «SonntagsBlick». Er habe darauf verwiesen, dass die AfD in Sachsen-Anhalt vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft werde.

(her/sda)