Hat sich Granit Xhaka ein gefälschtes Covid-Zertifikat gekauft? Bild: keystone

Medienbericht: Laufende Ermittlungen gegen Granit Xhaka – es geht um ein Covid-Zertifikat

Die Luzerner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Schweizer Fussballer Granit Xhaka. Es handelt sich gemäss Medienberichten um ein gefälschtes Covid-Zertifikat. Der Kapitän beteuert seine Unschuld.

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Wie der Blick berichtet, ermittelt die Luzerner Staatsanwaltschaft gegen Granit Xhaka. Die Zeitung schreibt, dass es sich dabei um ein gefälschtes Covid-Zertifikat handeln soll. Anfang Oktober soll der Schweizer Kapitän dazu befragt werden.

Simon Kopp, Informationsbeauftragter der Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern, bestätigt dem Blick, dass gegen Xhaka und seine Ärztin ermittelt wird. Kopp sagt weiter: «Dabei geht es darum zu klären, ob ein strafrechtlich relevantes Verhalten vorliegt im Zusammenhang einer möglichen Erschleichung einer falschen Beurkundung oder/und Urkundenfälschung.» Xhaka beteuert seine Unschuld. Aktuell gilt für Xhaka und seine Ärztin die Unschuldsvermutung. Die Verfahren sind noch hängig.

Aktuell steht Granit Xhaka bei Sunderland unter Vertrag. Bild: www.imago-images.de

Im Jahr 2023 soll die Polizei bei einer Ärztin in Luzern ihre Praxis durchsucht haben und verschiedene Beweise sichergestellt haben. Dabei geht es um diverse Kunden, die sich bei ihr wohl gefälschte Corona-Zertifikate besorgt haben. Xhaka soll sich eine Impfbestätigung erstellt haben, obwohl diese Corona-Impfung nie stattgefunden hat.

Xhaka wurde am 1. September 2021 kurz vor dem Testspiel gegen Griechenland positiv auf das Coronavirus getestet und verpasste deswegen die Partie. Damals war der Mittelfeldspieler noch nicht geimpft oder genesen. Danach liess er sich gemäss eigenen Aussagen impfen. Xhakas Sprecher Andreas Bantel sagt dem Blick: «Es liegt ihm eine Bestätigung der behandelnden Ärztin vor, dass er am 25. Januar 2022 zum ersten Mal und am 11. November 2022 zum zweiten Mal gegen Covid geimpft wurde.» Weil es sich um ein offenes Verfahren handelt, äussert sich Xhaka selbst aktuell nicht einzeln in der Öffentlichkeit zum Thema.

Der Schweizerische Fussballverband sagt auf Anfrage des «Blicks»: «Wir haben, Stand jetzt, keine verlässlichen Informationen dazu und können uns entsprechend auch nicht dazu äussern.»

Mit 152 Nati-Einsätzen ist Xhaka der Schweizer Rekordspieler. Bild: keystone

Cornel Borbely, Verteidiger der betroffenen Ärztin, sagt dem «Blick» auf Anfrage, dass seine Klientin Xhaka geimpft hat und alles regulär und nach Vorgaben abgelaufen ist.

Bereits im April 2026 kam an die Öffentlichkeit, dass der langjährige Schweizer Eishockey-Nationaltrainer verurteilt wurde, weil er sich ein gefälschtes Covid-Zertifikat besorgte. Daraufhin wurde Fischer noch vor der Weltmeisterschaft im eigenen Land entlassen. (riz)