Gotthard-Strassentunnel: Nachtsperrungen im Juni wegen Unterhaltungsarbeiten

Der Personenverkehr wird nach Möglichkeit über die Gotthardpass-Strasse umgeleitet, die seit dem 16. Mai wieder geöffnet ist. Der schwere Güterverkehr wird in Göschenen und Airolo eine halbe Stunde vor Sperrbeginn angehalten. (ome)

Alle Sperrungen beginnen um 20.00 Uhr und enden um 5.00 Uhr am Folgetag:

Spar Schweiz wird verkauft – über 360 Filialen betroffen

Spar Schweiz steht zum Verkauf: Die südafrikanische Spar Group will sich von ihrer Schweizer Tochter trennen, wie sie am Donnerstag in Pinetown bekannt gab. Gespräche mit potenziellen Käufern laufen. Wer die über 360 Filialen übernimmt, ist noch unklar.

Die Schweizer Spar Handels AG bestätigte die Verkaufspläne. Man suche einen neuen Eigentümer, der die Wachstumsstrategie des Managements in der Schweiz unterstütze, hiess es in einer Mitteilung. Auch die Kontinuität für Mitarbeitende, Lieferanten und Kunden soll gewährleistet bleiben.