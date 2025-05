Polizeirapport

81-Jähriger überfährt auf Zebrastreifen Kind und zwei Erwachsene

Bild: kapo glarus

Ein 81-jähriger Autofahrer ist am Samstagmorgen in Glarus auf einem Fussgängerstreifen ungebremst in ein Kleinkind und zwei Erwachsene gefahren. Alle drei wurden dabei nicht lebensbedrohlich verletzt und in verschiedene Spitäler gebracht.

Die drei seien nach dem Unfall ansprechbar gewesen, sagte der Polizeikommandant der Kantonspolizei Glarus auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Das Kind wurde gemäss Mitteilung zur näheren Abklärung der unbestimmten Verletzungen ins Kinderspital Chur gebracht, die beiden Erwachsenen ins Kantonsspital Glarus. Dem Fahrer wurde auf der Stelle der Führerausweis abgenommen. (sda)