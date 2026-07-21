Street Parade – das grösste Fest für elektronische Musik. Bild: keystone

Das komplette Line-up der Street Parade

Mehr «Schweiz»

Zürich wird wieder zum Epizentrum der elektronischen Musik: Am 8. August verwandelt die Street Parade die Stadt in eine riesige Tanzfläche und zieht Menschen aus aller Welt an.

Für die grösste Techno-Party der Welt kommen unter dem diesjährigen Motto «Together we move» mehr als 200 Künstlerinnen und Künstler nach Zürich. 30 Love Mobiles rollen um das Seebecken, dazwischen verteilen sich neun Stages, auf denen internationale Grössen sowie Acts aus der Subkultur auflegen. Über 70 Prozent der DJs kommen übrigens aus der Schweiz, rund ein Drittel davon ist weiblich.

Das steht auf dem Programm:

Opening Truck

📍 Utoquai

Der Auftakt der Street Parade bildet das Love Mobile Nummer 1. Um 13.00 Uhr gibt Adam Beyer den Startschuss des Umzugs.

Opéra Stage

📍 Bellevue

13.00 Uhr: Rampa

14.30 Uhr: Blond:ish

15.45 Uhr: Vintage Culture

17.00 Uhr: Maceo Plex

18.30 Uhr: Argy

19.30 Uhr: Marlon Hoffstadt

21.00 Uhr Daria Kolosova

22.30 Uhr: Adam Beyer

Center Stage

📍 Bürkliplatz

14.30 Uhr: Honeyluv

16.30 Uhr: Archie Hamilton

18.30 Uhr: Hilit Kolet​

21.00 Uhr: Sonny Fodera

22.30 Uhr: Andrea Oliva

Innovation Stage

📍 Hechtplatz

13.00 Uhr: Alex Nantaya

14.30 Uhr: Satys Fyre

16.30 Uhr: Prada2000

18.30 Uhr: Félicie

20.30 Uhr: Ellen Allien

22.00 Uhr: Johannes Schuster

Clubbing Stage

📍 Bürkliplatz

13.00 Uhr La Forêt – Audio Geneva

14.00 Uhr Pasci – Frieda's Büxe (ZH)

15.00 Uhr Rosanna – Klaus (ZH)

16.00 Uhr Pedram – Supermarket (ZH)

17.00 Uhr Sergio B2B Erdu – Hiddenclub (SO)

18.00 Uhr AIIA – Hive Club (ZH)

19.00 Uhr Sebastian Konrad

20.00 Uhr Vera Amberg – Kiosk (LU)

21.00 Uhr Dj Equipment B2B Jenny Cara – Kauz (ZH)

22.00 Uhr NHÜ – D! Club (VD)

23.00 Uhr Andy Katz – Exil (ZH)

Zürich Sound Stage

📍 Bürkliplatz Parkanlage

13.00 Uhr Eric

15.00 Uhr Contenance

17.00 Uhr Animal Trainer Live

19.30 Uhr Animal Trainer

Young Talent Stage

📍 Kongresshaus / Baur Au Lac

13.00 Uhr Fyzz

14.30 Uhr Yves Maurice

16.00 Uhr Mariat

17.00 Uhr Eliafred

18.30 Uhr Daughter in Law

19.30 Uhr Michelle Vanja

20.30 Uhr Okara

21.30 Uhr Jess Mawi

22.30 Uhr Bina

Generation Stage

📍 Rentenanstalt / Enge

13.00 Uhr Ambient Pino

14.24 Uhr Oxy

15.45 Uhr Nikora & Northwind



17.06 Uhr Frequenzkobold

18.30 Uhr Digital Reflection

19.30 Uhr Prodelic

21.00 Uhr Jumpstreet

22.30 Uhr Timo Lissy

Hardtechno Stage

Love Mobile ab 21.15 Uhr 📍 Stockerstrasse

Das letzte Love Mobile macht gegen 21.15 Uhr auf der Höhe der Stockerstrasse Halt und verwandelt sich in eine Hardtechno-Stage.

Vom Sofa aus

Wer nicht vor Ort dabei sein kann oder will, verfolgt die Street Parade bequem von zu Hause aus: Der TV-Sender 3+ überträgt die grösste Technoparty der Welt live.

Alle weiteren Infos findest du hier. (cst)