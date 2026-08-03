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Street Parade 2026: Das Line-up vom 8. August

Hundreds of thousands of participants dancing through the streets during the 32th Street Parade in the city center of Zurich, Switzerland, Saturday, August 9, 2025. The annual dance music event Street ...
Street Parade – das grösste Fest für elektronische Musik.Bild: keystone

Das komplette Line-up der Street Parade

03.08.2026, 10:4503.08.2026, 10:45

Zürich wird wieder zum Epizentrum der elektronischen Musik: Am 8. August verwandelt die Street Parade die Stadt in eine riesige Tanzfläche und zieht Menschen aus aller Welt an.

Für die grösste Techno-Party der Welt kommen unter dem diesjährigen Motto «Together we move» mehr als 200 Künstlerinnen und Künstler nach Zürich. 30 Love Mobiles rollen um das Seebecken, dazwischen verteilen sich neun Stages, auf denen internationale Grössen sowie Acts aus der Subkultur auflegen. Über 70 Prozent der DJs kommen übrigens aus der Schweiz, rund ein Drittel davon ist weiblich.

Das steht auf dem Programm:

Opening Truck

📍 Utoquai

Die Parade startet beim Utoquai im Zürcher Seefeld. Danach rollt der Umzug rund um das Zürcher Seebecken via Bellevue, Quaibrücke und Bürkliplatz bis zum Hafendamm Enge. Der Auftakt der Street Parade bildet das Love Mobile Nummer 1. Um 13.00 Uhr gibt Adam Beyer den Startschuss des Umzugs.

Opéra Stage

📍 Bellevue

  • 13.00 Uhr: Rampa
  • 14.30 Uhr: Blond:ish
  • 15.45 Uhr: Vintage Culture
  • 17.00 Uhr: Maceo Plex
  • 18.30 Uhr: Argy
  • 19.30 Uhr: Marlon Hoffstadt
  • 21.00 Uhr Daria Kolosova
  • 22.30 Uhr: Adam Beyer

Center Stage

📍 Bürkliplatz

  • 14.30 Uhr: Honeyluv
  • 16.30 Uhr: Archie Hamilton
  • 18.30 Uhr: Hilit Kolet​
  • 21.00 Uhr: Sonny Fodera
  • 22.30 Uhr: Andrea Oliva

Innovation Stage

📍 Hechtplatz

  • 13.00 Uhr: Alex Nantaya
  • 14.30 Uhr: Satys Fyre
  • 16.30 Uhr: Prada2000
  • 18.30 Uhr: Félicie
  • 20.30 Uhr: Ellen Allien
  • 22.00 Uhr: Johannes Schuster

Clubbing Stage

📍 Bürkliplatz

  • 13.00 Uhr La Forêt – Audio Geneva
  • 14.00 Uhr Pasci – Frieda's Büxe (ZH)
  • 15.00 Uhr Rosanna – Klaus (ZH)
  • 16.00 Uhr Pedram – Supermarket (ZH)
  • 17.00 Uhr Sergio B2B Erdu – Hiddenclub (SO)
  • 18.00 Uhr AIIA – Hive Club (ZH)
  • 19.00 Uhr Sebastian Konrad
  • 20.00 Uhr Vera Amberg – Kiosk (LU)
  • 21.00 Uhr Dj Equipment B2B Jenny Cara – Kauz (ZH)
  • 22.00 Uhr NHÜ – D! Club (VD)
  • 23.00 Uhr Andy Katz – Exil (ZH)

Zürich Sound Stage

📍 Bürkliplatz Parkanlage

  • 13.00 Uhr Eric
  • 15.00 Uhr Contenance
  • 17.00 Uhr Animal Trainer Live
  • 19.30 Uhr Animal Trainer

Young Talent Stage

📍 Kongresshaus / Baur Au Lac

  • 13.00 Uhr Fyzz
  • 14.30 Uhr Yves Maurice
  • 16.00 Uhr Mariat
  • 17.00 Uhr Eliafred
  • 18.30 Uhr Daughter in Law
  • 19.30 Uhr Michelle Vanja
  • 20.30 Uhr Okara
  • 21.30 Uhr Jess Mawi
  • 22.30 Uhr Bina

Generation Stage

📍 Rentenanstalt / Enge

  • 13.00 Uhr Ambient Pino
  • 14.24 Uhr Oxy
  • 15.45 Uhr Nikora & Northwind
  • 17.06 Uhr Frequenzkobold
  • 18.30 Uhr Digital Reflection
  • 19.30 Uhr Prodelic
  • 21.00 Uhr Jumpstreet
  • 22.30 Uhr Timo Lissy

Hardtechno Stage

📍 Stockerstrasse

Das letzte Love Mobile macht gegen 22.00 Uhr auf der Höhe der Stockerstrasse Halt und verwandelt sich in eine Hardtechno-Stage. Um 24.00 Uhr geht die Musik aus.

Vom Sofa aus

Wer nicht vor Ort dabei sein kann oder will, verfolgt die Street Parade bequem von zu Hause aus: Der TV-Sender 3+ überträgt die grösste Technoparty der Welt live.

Alle weiteren Infos findest du hier. (cst)

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Viel Sonne, bunte Kleider und Musik! So war die Street Parade 2025
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