Polizeirapport

Weesen SG: Einbrecher flüchtet mit Kajak über den Walensee – Festnahme

Die Kantonspolizei St.Gallen hat am Sonntagabend in Quinten SG einen 58-jährigen Rumänen festgenommen. Der Mann brach in ein Einfamilienhaus in Weesen SG ein und flüchtete mit einem gestohlenen Kajak über den Walensee.

Der Einbrecher sei von den heimkehrenden Bewohnern des Hauses auf frischer Tat ertappt worden, schrieb die Kantonspolizei St.Gallen am Montag in einer Mitteilung. Die Polizei konnte den Mann später in Quinten SG festnehmen.

Er entwendete Lebensmittel, elektronische Geräte sowie Bargeld. Auf der Flucht verletzte er sich und wurde ins Spital gebracht. Das gestohlene Kajak konnte seinem Besitzer zurückgebracht werden. (sda)