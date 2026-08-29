wechselnd bewölkt24°
DE | FR
burger
Schweiz
Naher Osten

Polizei unterbindet unbewilligte Pro-Palästina-Demo in Basel

Polizei unterbindet unbewilligte Pro-Palästina-Demo in Basel

29.08.2026, 16:3229.08.2026, 16:32
Die Polizei fuehrt einzelne TeilnhmerInnen einer nationalen Demonstration gegen Zionismus ab, in Basel, am Samstag, 29. August 2026. Zum Jahrestag des Zionistenkongresses haben verschiedene Gruppierun ...
Die Polizei führt in Basel eine Teilnehmerin einer nationalen Demonstration gegen Zionismus ab.Bild: keystone

Die Polizei hat am Samstag eine unbewilligte Pro-Palästina-Kundgebung mit rund 300 Personen in Basel verhindert und Demonstrierende eingekesselt. Im Bereich des Theaterplatzes führte sie zahlreiche Personenkontrollen durch.

Gegen 14.00 Uhr versammelten sich zwischen 200 bis 300 Personen auf dem Theaterplatz. Sie skandierten unter anderem «Free, free Palestine», wie eine Reporterin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort beobachtete. Plakate mit der Aufschrift «End to Zionism» waren zu lesen.

Die Polizei war mit einem Grossaufgebot und mit einem Wasserwerfer vor Ort. Sie sperrte den Theaterplatz ab, kesselte die Demonstrierenden nach und nach ein und führte Personenkontrollen durch. Die Lage war zeitweise sehr angespannt.

Am Rande der Einkesselungs-Zone formierten sich kleine Gruppierungen, zwischen diesen und der Polizei kam es hin und wieder zu einem Katz-und-Maus-Spiel. Dabei setzte die Polizei auch Pfefferspray ein.

Unterstützung aus Aargau und Bern

Die Kundgebung war unter dem Titel «Death to Zionism» angekündigt worden. Der Tag der Demonstration fiel auf den 29. August, also das Datum, an dem 1897 der erste Zionistenkongress in Basel begann. «Wir stellen uns nicht nur gegen eine zionistische Politik in Israel, sondern auch ihre Unterstützung hier», hiess es etwa auf einem Flyer.

Die Kantonspolizei hatte bereits im Vorfeld mitgeteilt, dass sie die Demonstration in der geplanten Form als nicht grundrechtskonform und damit als nicht bewilligungsfähig erachte. Sie verwies dabei auf explizite Gewaltaufrufe im Zusammenhang mit der angekündigten Kundgebung. Die jüdische Gemeinschaft in Basel solle sich jederzeit sicher fühlen können, hiess es weiter. Unterstützung erhielt die Basler Polizei von den Einsatzkräften aus den Kantonen Bern und Aargau. (sda)

Mehr dazu:

So erfolgreich ist Trumps Board of Peace
So erfolgreich ist Trumps Board of Peace
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
9 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
001243.3e08972a@apple
29.08.2026 17:07registriert Juli 2024
Danke Polizei.
Wer nicht friedlich demonstrieren kann, muss daran gehindert werden.
215
Melden
Zum Kommentar
9
Versicherungen schlagen Alarm: «Das bisher mit Abstand schwerste Hagelunwetter des Jahres»
Das Unwetter am Freitag hat Schäden in Millionenhöhe verursacht. Das zeigen erste Hochrechnungen der Versicherungen. Das Mittelland sei besonders stark getroffen worden.
Zerschlagene Autoscheiben in Winterthur, ein verwüstetes Gartenbad im Raum Basel, umgeknickte Betonmasten mit Hochspannungsleitungen im Aargau und eine durch einen umgestürzten Baum schwer verletzte Frau im Kanton Solothurn – diese Meldungen mussten die Kantonspolizeien am Freitag in der ganzen Schweiz verschicken. Der Grund: Von Westen zieht eine Kaltfront über die Schweiz und bringt voraussichtlich noch bis Mitternacht Unwetter, Gewitter und vor allem Schäden mit sich.
Zur Story