SP-Urgestein Paul Rechsteiner tritt nach 36 Jahren zurück

Nach 36 Jahren im Bundesparlament tritt der St. Galler SP-Ständerat Paul Rechsteiner im Dezember zurück. Das kündigte das Urgestein in einem Interview mit dem «St. Galler Tagblatt» vom Freitag an.

Auch Profisportler:innen kommen mal an ihre Grenzen. Sieh selbst.

Credit Suisse will Schuldpapiere von rund 3 Milliarden zurückkaufen

Szenen, die man heute so nicht drehen könnte: 60 Jahre Bondfilm, 60 Jahre «Dr. No»

«Drastischer Wandel» – der Ton in der russischen Info-Sphäre schlägt um

So könnte der Krieg in der Ukraine laut US-Experten enden

Pilotenstreik bei Eurowings hat begonnen – auch Flüge ab Zürich betroffen

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit will bessere Arbeitsbedingungen bei der deutschen Fluggesellschaft Eurowings durchsetzen. Das bekamen am Donnerstag die Passagiere der Lufthansa-Tochter zu spüren – auch in Zürich.