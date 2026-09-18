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Diesel ist in der Schweiz so teuer wie noch nie

Dieselkraftstoff, diesel, Tanken (SYmbolbild)
Der durchschnittliche Dieselpreis liegt derzeit bei 2.41 Franken pro Liter.Bild: Shutterstock

Diesel ist in der Schweiz so teuer wie noch nie

18.09.2026, 07:5718.09.2026, 09:04

Der Dieselpreis hat in der Schweiz ein neues Allzeithoch erreicht. Dies meldet der TCS. Der durchschnittliche Dieselpreis liegt derzeit bei 2.41 Franken pro Liter. Damit wurde der bisherige Rekord von 2.40 Franken aus dem Jahr 2022 geknackt.

Auch der Preis für Bleifrei 95 steigt weiter an. Laut TCS kostet ein Liter im Durchschnitt mittlerweile 2.10 Franken.

Mehrere Faktoren

Wie der TCS schreibt, tragen mehrere Faktoren zum Preisanstieg bei. Dies sind geopolitische Spannungen, rückläufige Exporte raffinierter Erdölprodukte, Versorgungsengpässe und hohe Transportkosten auf dem Rhein. (ome/dab)

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benn
18.09.2026 08:19registriert September 2019
ja ein grossteil der preiserhöhung ist gewinnmaximierung der ölkonzerne. aber schön, sie beschleunigen die umstellung auf elektro und somit schaufeln sie sich ihr grab einfach noch schneller! durch die preise setzt auch bei den veralteten verbrenner fans so langsam ein denkprozess ein und das blut fliesst vermehrt von den lenden wieder durchs hirn!
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Triple A
18.09.2026 08:32registriert November 2018
Endlich! Seit den 70-ern wissen wir: Fr. 5.— pro Liter würde ein Umdenken Richtung Nachhaltigkeit bewirken. Inzwischen wissen wir zudem: Alles Gerede um Umwelt- und Klimaschäden bringt nichts. Der Schaden muss das Portmonnaie jedes Einzelnen treffen. Kurz: Nur hohe Benzin- und Ölpreise führen zu Elektroautos und Wärmepumpen, d.h. zu mehr Umwelt- und Klimaschutz. - Ein wenig traurig, aber wahr.
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Auf den Punkt
18.09.2026 08:27registriert November 2020
Endlich!
Gut so, das bringt uns hoffentlich schneller weg von den Fossilen.
Und vergesst nicht, die Heizkostenabrechnungen nächstes Jahr werden gigantisch sein, wenn ihr nicht über den Winter die Heizung um 2-3 Grad zurück stellt.
Man muss nicht zwingend im T Shirt und Unterhose in der Wohnung leben, man kann sich auch was wärmeres anziehen.
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