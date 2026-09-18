Der durchschnittliche Dieselpreis liegt derzeit bei 2.41 Franken pro Liter. Bild: Shutterstock

Diesel ist in der Schweiz so teuer wie noch nie

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Der Dieselpreis hat in der Schweiz ein neues Allzeithoch erreicht. Dies meldet der TCS. Der durchschnittliche Dieselpreis liegt derzeit bei 2.41 Franken pro Liter. Damit wurde der bisherige Rekord von 2.40 Franken aus dem Jahr 2022 geknackt.

Auch der Preis für Bleifrei 95 steigt weiter an. Laut TCS kostet ein Liter im Durchschnitt mittlerweile 2.10 Franken.

Mehrere Faktoren

Wie der TCS schreibt, tragen mehrere Faktoren zum Preisanstieg bei. Dies sind geopolitische Spannungen, rückläufige Exporte raffinierter Erdölprodukte, Versorgungsengpässe und hohe Transportkosten auf dem Rhein. (ome/dab)