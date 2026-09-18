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Polizeirapport

Mehrere Wohnungen nach Brand in Herznach AG unbewohnbar

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Mehrere Wohnungen nach Brand in Herznach AG unbewohnbar

18.09.2026, 15:2118.09.2026, 15:21
Brand in Herznach AG, 18.09.2026
Verletzt wurde bei dem Brand niemand.Bild: Kantonspolizei AG

Nach einem Brand in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses am Donnerstag in Herznach AG sind mehrere Wohnungen vorläufig nicht mehr bewohnbar. Beim Brand gab es keine Verletzten.

Unbewohnbar seien die Wohnungen wegen starker Rauch- und Russentwicklung sowie unterbrochener Wasserversorgung, teilte die Kantonspolizei Aargau am Freitag mit. Für die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner habe die Gemeinde eine Notunterkunft organisiert.

Der Brand zerstörte laut Polizeiangaben fünf Autos, ein Motorrad und zwei E-Trottinetts. Eine Drittperson hatte den Brand in der Tiefgarage im Dorfzentrum an der Hauptstrasse kurz vor 14.15 Uhr entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Diese rückte mit einem Grossaufgebot an und fand die Tiefgarage in Vollbrand vor.

Meterhohe Flammen und eine schwarze Rauchsäule waren weithin sichtbar, wie die Kantonspolizei berichtete. Die Feuerwehren Herznach-Ueken, Densbüren-Asp, Oberes Fricktal und Frick bekämpften das Feuer und verhinderten ein Übergreifen auf das Mehrfamilienhaus. (sda)

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